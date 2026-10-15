Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Así va la tabla general del Apertura 2026, antes de iniciar la Jornada 12 de la Liga BBVA MX

La Jornada 12 del Apertura 2026 está por comenzar y el América domina la tabla general del campeonato

Balón Apertura 2026
|MEXSPORT

Escrito por: Francisco Fernández

La Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está por comenzar y el Club América buscará mantenerse en la cima de la tabla general como líder absoluto; sin embargo, solo un punto de distancia lo separa del Toluca y del sorprendente Querétaro.

  1. América - 21 puntos
  2. Toluca - 20 puntos
  3. Querétaro - 20 puntos
  4. Chivas - 19 puntos
  5. León - 18 puntos
  6. Atlas - 18 puntos
  7. Cruz Azul - 17 puntos
  8. Tijuana - 15 puntos
  9. Puebla - 15 puntos
  10. Rayados - 14 puntos
  11. Pachuca - 13 puntos
  12. Pumas 13 - puntos
  13. Tigres - 13 puntos
  14. Santos Laguna - 13 puntos
  15. Atlético de San Luis - 12 puntos
  16. Atlante - 11 puntos
  17. Necaxa - 9 puntos
  18. Bravos de Juárez - 4 puntos

Te puede interesar: Club América tendrá cambios para la recta final del Apertura 2026: Almada ya decidió a quién moverá

Tigres vs Puebla | Resumen y Goles | Highlights | J10 | Apertura 2026 | Liga MX

América, líder general y Querétaro imparable

Los Gallos Blancos del Querétaro siguen imparables luego de 10 partidos disputados y este sábado buscarán una nueva victoria, pero para ello tendrán que cortar la racha del Santos Laguna que ha ganado sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva si es que quieren mantener sus aspiraciones de terminar como líderes generales.

Por su parte, las Águilas, que también con un juego menos, tendrán que meterse a la guarida de la Fiera, equipo que también anda en buen momento y ante el cual el América ha salido airoso en sus cinco más recientes visitas, registrando su último descalabro ante el León en el Apertura 2022.

Por su parte, el Toluca, segundo de la clasificación, tendrá que medirse ante el Atlético de San Luis en la cancha del Nemesio Diez, aunque a diferencia de América y Querétaro, los Diablos Rojos acumulan resultados negativos en sus tres más recientes encuentros y quieren volver cuanto antes a la senda del triunfo.

Te puede interesar: ¡ES BELLÍSIMA! Chivas presenta su tercera equipación inspirado en la charrería

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
16 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
16 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 OCT
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
17 OCT
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
19 OCT