Así va la tabla general del Apertura 2026, antes de iniciar la Jornada 12 de la Liga BBVA MX

La Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está por comenzar y el Club América buscará mantenerse en la cima de la tabla general como líder absoluto; sin embargo, solo un punto de distancia lo separa del Toluca y del sorprendente Querétaro.

América - 21 puntos Toluca - 20 puntos Querétaro - 20 puntos Chivas - 19 puntos León - 18 puntos Atlas - 18 puntos Cruz Azul - 17 puntos Tijuana - 15 puntos Puebla - 15 puntos Rayados - 14 puntos Pachuca - 13 puntos Pumas 13 - puntos Tigres - 13 puntos Santos Laguna - 13 puntos Atlético de San Luis - 12 puntos Atlante - 11 puntos Necaxa - 9 puntos Bravos de Juárez - 4 puntos

Te puede interesar: Club América tendrá cambios para la recta final del Apertura 2026: Almada ya decidió a quién moverá

Tigres vs Puebla | Resumen y Goles | Highlights | J10 | Apertura 2026 | Liga MX

América, líder general y Querétaro imparable

Los Gallos Blancos del Querétaro siguen imparables luego de 10 partidos disputados y este sábado buscarán una nueva victoria, pero para ello tendrán que cortar la racha del Santos Laguna que ha ganado sus últimos cuatro partidos de forma consecutiva si es que quieren mantener sus aspiraciones de terminar como líderes generales.

Por su parte, las Águilas, que también con un juego menos, tendrán que meterse a la guarida de la Fiera, equipo que también anda en buen momento y ante el cual el América ha salido airoso en sus cinco más recientes visitas, registrando su último descalabro ante el León en el Apertura 2022.

Por su parte, el Toluca, segundo de la clasificación, tendrá que medirse ante el Atlético de San Luis en la cancha del Nemesio Diez, aunque a diferencia de América y Querétaro, los Diablos Rojos acumulan resultados negativos en sus tres más recientes encuentros y quieren volver cuanto antes a la senda del triunfo.

Te puede interesar: ¡ES BELLÍSIMA! Chivas presenta su tercera equipación inspirado en la charrería