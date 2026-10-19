Ni la goleada ante Juárez cambió sus planes: La dura decisión de Joel Huiqui en Cruz Azul

La goleada de Cruz Azul por 5-0 sobre FC Juárez no fue suficiente para que Joel Huiqui concediera un día de descanso a sus futbolistas. Apenas unas horas después de conseguir su primera victoria en cuatro encuentros, el entrenador decidió que el plantel regresara este domingo 18 de octubre a las instalaciones de La Noria para comenzar su preparación rumbo al partido contra Pachuca.

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La determinación responde al calendario del Apertura 2026, que obligará a La Máquina a disputar dos compromisos durante la próxima semana. El primero será el miércoles 21 de octubre ante los Tuzos, en el Estadio Hidalgo.

Aunque el equipo recuperó confianza después de superar de manera contundente a los Bravos, el cuerpo técnico considera necesario aprovechar cada momento disponible para preparar los siguientes encuentros.

Así fue la anotación de Andrés Montaño anoche para abrir el marcador. 💙🚂 https://t.co/bezBQJ90fo — CRUZ AZUL (@CruzAzul) October 18, 2026

¿Por qué Joel Huiqui no dio descanso a Cruz Azul después de la goleada?

La decisión no significa que todos los futbolistas hayan realizado una sesión de entrenamiento de alta intensidad.

Los jugadores que acumularon mayor cantidad de minutos frente a Juárez participaron principalmente en actividades de recuperación física y fisioterapia, con la intención de reducir el desgaste y evitar molestias musculares.

No obstante, el resto del plantel comenzó a trabajar pensando en los próximos compromisos, mientras el cuerpo técnico evalúa las condiciones individuales de sus jugadores.

La planificación de La Máquina consistirá en entrenamientos lunes y martes en La Noria. Posteriormente, el equipo viajará el miércoles a Pachuca para disputar el encuentro correspondiente a la Jornada 13.

Esta distribución permitirá que Huiqui prepare ajustes tácticos sin descuidar la recuperación de los futbolistas que tuvieron mayor participación el sábado.

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¿Cuándo vuelve a jugar Cruz Azul después de enfrentar al Pachuca?

La Máquina visitará a Pachuca el miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Hidalgo.

El encuentro será importante para las aspiraciones cementeras después de que la victoria contra Juárez le permitiera alcanzar 20 puntos y colocarse en el quinto lugar de la clasificación.

Cruz Azul había acumulado tres partidos consecutivos sin ganar, por lo que el contundente resultado del sábado representó un alivio en un momento importante del campeonato.

Sin embargo, Huiqui sabe que una sola victoria no garantiza la recuperación definitiva del equipo. El objetivo ahora será conseguir regularidad y acercarse a los primeros puestos antes de la Liguilla.

Y para ello buscarán cerrar de manera perfecta la jornada doble, en donde después de medirse ante los Tuzos tendrán otro juego en calidad de visitante, en el que viajarán a Querétaro para medirse a los Gallos el domingo 25 de octubre.