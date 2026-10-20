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Fútbol

Así queda la tabla general de la Liga Femenil BBVA MX tras la Jornada 11 del Apertura 2026

Solo queda pendiente un partido de la Jornada 11 del Apertura 2026, pero ya hay clasificados a la Liguilla

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 America 2-1 Pachuca
Irene Guerrero celebrates her goal 1-0 with Sarah Luebbert of America during the 11th round match between America vs (and) Pachuca as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|--MexSport Agency--/--MexSport Agency--

Escrito por: Francisco Fernández

Este lunes 19 de octubre concluyó la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX, luego del parón por Fecha FIFA en donde la Selección Mexicana Femenil tuvo actividad, y ya hay tres equipos clasificados para la Liguilla.

Grupos de la Liga Femenil MX tras la Jornada 11

Grupo A

  1. Rayadas - 30 puntos
  2. Tigres - 28 puntos
  3. Juárez FC - 24 puntos
  4. Toluca - 23 puntos
  5. Santos Laguna - 16 puntos
  6. León - 15 puntos
  7. Cruz Azul - 15 puntos
  8. Atlante - 7 puntos
  9. Querétaro - 6 puntos

Grupo B

  1. América - 28 puntos
  2. Chivas - 21 puntos
  3. Atlético de San Luis - 19 puntos
  4. Pumas - 16 puntos
  5. Atlas - 12 puntos
  6. Pachuca - 10 puntos
  7. Tijuana - 10 puntos
  8. Puebla - 4 puntos
  9. Necaxa - 0 puntos

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Rayadas y Tigres por el Grupo A, además del Club América por el Grupo B, ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla del Apertura 2026 a falta de tres partidos por disputarse en la fase regular del campeonato femenil.

Sin embargo, aun queda pendiente un partido de la Jornada 11 que se disputará este martes 20 de octubre cuando las Chivas Femenil se enfrente al Necaxa en el Estadio Akron en donde buscarán sumar tres puntos más que les permitan asegurar su clasificación matemática a la fiesta grande.

Ya sin posibilidades de clasificación se encuentran el Atlante, Querétaro, Puebla y Necaxa que marchan en los últimos lugares de sus respectivos sectores.

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