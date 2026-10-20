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Tabla de goleo al momento, tras la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX

Apertura 2026

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 America 2-1 Pachuca
Geyse Da Silva celebrates her gola 2-0 of America during the 11th round match between America vs (and) Pachuca as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|--MexSport Agency--/--MexSport Agency--

Escrito por: Francisco Fernández

Geyse no se cansa de hacer goles y este fin de semana volvió a marcar para darle la victoria al Club América Femenil sobre el Pachuca en duelo de la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA MX, con lo que llegó a 17 anotaciones que la confirman como líder de goleo individual.

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Tabla de goleo individual de la Liga Femenil MX

  1. Geyse - América | 17 goles
  2. E. Higuera - Atlético de San Luis | 14 goles
  3. Eugenie Le Sommer - Toluca | 9 goles
  4. L. García - Rayadas | 8 goles
  5. T. Kgatlana - Tigres UANL | 8 goles
  6. S. Ribeiro - Pumas | 8 goles
  7. Diana Ordóñez - Tigres | 7 goles
  8. M. Reyes - Tigres | 7 goles
  9. A. Solórzano - Juárez FC | 7 goles

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Solo faltan tres jornadas para que termine la fase regular de la Liga Femenil MX y a pesar de su impresionante racha goleadora de 11 partidos consecutivos anotando al menos un gol, la brasileña Geyse no ha asegurado el título de campeona rompe redes.

Y es que muy de cerca y a solo tres tantos se encuentra la delantera venezolana Enyer Higuera que este fin de semana llegó a los 14 tantos, una cuota goleadora que solo se vio interrumpida en la fecha nueve cuando no pudo marcarle a Tigres.

No hay margen de error para ninguna de las dos goleadoras y si Geyse quiere mantener su paso perfecto deberá convertir en los siguientes tres encuentros que le restan a las Águilas en el torneo Apertura 2026.

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