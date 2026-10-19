Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 12 del Apertura 2026
Juninho se acerca peligrosamente a Rondón en el cierre del Apertura 2026
Salomón Rondón sigue imparable en su lucha por conquistar el título de goleo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero Juninho ha comenzado a pisarle los talones, luego de convertir un par de goles en la victoria de los Pumas sobre el Atlante este fin de semana en duelo de la Jornada 12.
Goleadores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
- Salomón Rondón | Pachuca - 13 goles
- Juninho | Pumas - 8 goles
- Julián Carranza | Necaxa - 7 goles
- Henry Martin | América - 7 goles
- Juan Brunetta | Tigres - 7 goles
- Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles
- Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles
- Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles
- Ricardo Marín | Chivas - 5 goles
- Federico Viñas | Toluca - 5 goles
- S. Homenchenko | Querétaro - 5 goles
- Tahiel Jiménez | Santos Laguna - 5 goles
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Juninho marcó doblete para acercarse a Salomón Rondón en la tabla de goleo individual
Cinco goles separan a Salomón Rondón y a Juninho de la cima del campeonato de goleo individual; sin embargo, el venezolano no afloja el paso y este domingo volvió a marcar gol en la derrota del Pachuca sobre los Rayados.
Por su parte, Juninho fue el artífice de los dos goles con los que los Pumas de la UNAM derrotaron al Atlante. Un poco más abajo, Juan Brunetta y Henry Martin convirtieron en sus respectivos encuentros.
Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026
- Necaxa 0-2 Atlas
- Atlante 1-2 Pumas
- Tijuana 0-0 Puebla
- Santos Laguna 5-0 Querétaro
- Chivas 1-1 Tigres
- Toluca 1-1 Atlético de San Luis
- León 3-5 América
- Cruz Azul 5-0 Bravos de Juárez
- Rayados 2-1 Pachuca
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