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Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Juninho se acerca peligrosamente a Rondón en el cierre del Apertura 2026

Liga BBVA MX Apertura 2026 Atlante 0-2 Pumas UNAM
Olavio Vieira Dos Santos Junior Juninho celebrates his goal 0-2 of Pumas during the 12th round match between Atlante vs (and) Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 16, 2026 in Mexico City, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

Escrito por: Francisco Fernández

Salomón Rondón sigue imparable en su lucha por conquistar el título de goleo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero Juninho ha comenzado a pisarle los talones, luego de convertir un par de goles en la victoria de los Pumas sobre el Atlante este fin de semana en duelo de la Jornada 12.

Goleadores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

  1. Salomón Rondón | Pachuca - 13 goles
  2. Juninho | Pumas - 8 goles
  3. Julián Carranza | Necaxa - 7 goles
  4. Henry Martin | América - 7 goles
  5. Juan Brunetta | Tigres - 7 goles
  6. Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles
  7. Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles
  8. Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles
  9. Ricardo Marín | Chivas - 5 goles
  10. Federico Viñas | Toluca - 5 goles
  11. S. Homenchenko | Querétaro - 5 goles
  12. Tahiel Jiménez | Santos Laguna - 5 goles

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Atlante vs Pumas | Resumen y Goles | Highlights | J12 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Juninho marcó doblete para acercarse a Salomón Rondón en la tabla de goleo individual

Cinco goles separan a Salomón Rondón y a Juninho de la cima del campeonato de goleo individual; sin embargo, el venezolano no afloja el paso y este domingo volvió a marcar gol en la derrota del Pachuca sobre los Rayados.

Por su parte, Juninho fue el artífice de los dos goles con los que los Pumas de la UNAM derrotaron al Atlante. Un poco más abajo, Juan Brunetta y Henry Martin convirtieron en sus respectivos encuentros.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Monterrey vs Pachuca
Salomon Rondon of Pachuca during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026

  • Necaxa 0-2 Atlas
  • Atlante 1-2 Pumas
  • Tijuana 0-0 Puebla
  • Santos Laguna 5-0 Querétaro
  • Chivas 1-1 Tigres
  • Toluca 1-1 Atlético de San Luis
  • León 3-5 América
  • Cruz Azul 5-0 Bravos de Juárez
  • Rayados 2-1 Pachuca

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