Así queda la tabla de goleo individual de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 12 del Apertura 2026

Salomón Rondón sigue imparable en su lucha por conquistar el título de goleo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero Juninho ha comenzado a pisarle los talones, luego de convertir un par de goles en la victoria de los Pumas sobre el Atlante este fin de semana en duelo de la Jornada 12.

Goleadores del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Salomón Rondón | Pachuca - 13 goles Juninho | Pumas - 8 goles Julián Carranza | Necaxa - 7 goles Henry Martin | América - 7 goles Juan Brunetta | Tigres - 7 goles Óscar Estupiñán | Juárez - 6 goles Gilberto Mora | Tijuana - 5 goles Lucas Ocampos | Rayados - 5 goles Ricardo Marín | Chivas - 5 goles Federico Viñas | Toluca - 5 goles S. Homenchenko | Querétaro - 5 goles Tahiel Jiménez | Santos Laguna - 5 goles

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Juninho marcó doblete para acercarse a Salomón Rondón en la tabla de goleo individual

Cinco goles separan a Salomón Rondón y a Juninho de la cima del campeonato de goleo individual; sin embargo, el venezolano no afloja el paso y este domingo volvió a marcar gol en la derrota del Pachuca sobre los Rayados.

Por su parte, Juninho fue el artífice de los dos goles con los que los Pumas de la UNAM derrotaron al Atlante. Un poco más abajo, Juan Brunetta y Henry Martin convirtieron en sus respectivos encuentros.

Salomon Rondon of Pachuca during the 12th round match between Monterrey vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 18, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Resultados de la Jornada 12 del Apertura 2026

Necaxa 0-2 Atlas

Atlante 1-2 Pumas

Tijuana 0-0 Puebla

Santos Laguna 5-0 Querétaro

Chivas 1-1 Tigres

Toluca 1-1 Atlético de San Luis

León 3-5 América

Cruz Azul 5-0 Bravos de Juárez

Rayados 2-1 Pachuca

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