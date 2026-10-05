Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil MX tras la jornada 10 del Apertura 2026

Rayadas de Monterrey ofreció uno de los mejores partidos en lo que va del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil Mx tras remontar un marcador adverso para terminar llevándose la victoria por 4-3 y propinarle su primera derrota al América en un partido donde la brasileña Geyse extendió a 10 su racha de partidos anotando y consolidándose como la líder de goleo de la competencia.

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Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil MX

No hay quien detenga a la brasileña Geyse y este fin de semana volvió a anotar en la derrota del América ante las Rayadas por 4-3 y llegar a las 16 anotaciones en lo que va del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX.

Sin embargo, a Geyse le siguen muy de cerca los pasos Enyer Higuera del Atlético de San Luis Femenil que marcó gol para la victoria de su equipo ante el Querétaro y llegó a las 13 anotaciones, pero la venezolana no pudo convertir en la jornada anterior rompiendo su marca perfecta.

Solo quedan cuatro jornadas de la Liga Femenil MX y Geyse e Higuera competirán por el campeonato de goleo individual de la división en donde la venezolana buscará remontar a la americanista.

Tabla de goleo Femenil

Geyse | América - 16 goles Enyer Higuera | Atlético de San Luis - 13 goles Eugenie Le Sommer | Toluca - 9 goles T. Kgatlana | Tigres - 8 goles L. García | Rayadas - 7 goles S. Ribeiro | Pumas - 7 goles Diana Ordoñez | Tigres - 7 goles M. Reyes | Tigres - 7 goles A. Solorzano | Juárez FC - 7 goles

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