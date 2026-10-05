Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX FEMENIL
QUIERO VER
Fútbol

Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil MX tras la jornada 10 del Apertura 2026

Concluyó la Jornada 10 de la Liga Femenil MX y Geyse se mantiene como la goleadora del campeonato

Liga Femenil BBVA Apertura 2026 Monterrey vs America
Geyse Da Silva celebrates her goal 1-3 of America during the 10th round match between Monterrey vs (and) America as part of the Liga Femenil BBVA Apertura 2026, Torneo Apertura 2026 at BBVA Bancomer Stadium, on October 02, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Escrito por: Francisco Fernández

Rayadas de Monterrey ofreció uno de los mejores partidos en lo que va del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil Mx tras remontar un marcador adverso para terminar llevándose la victoria por 4-3 y propinarle su primera derrota al América en un partido donde la brasileña Geyse extendió a 10 su racha de partidos anotando y consolidándose como la líder de goleo de la competencia.

Te puede interesar: Así va la tabla general de la Liga Femenil MX, tras disputarse la Jornada 10 del Apertura 2026

Estados Unidos vs México | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil MX

No hay quien detenga a la brasileña Geyse y este fin de semana volvió a anotar en la derrota del América ante las Rayadas por 4-3 y llegar a las 16 anotaciones en lo que va del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX.

Sin embargo, a Geyse le siguen muy de cerca los pasos Enyer Higuera del Atlético de San Luis Femenil que marcó gol para la victoria de su equipo ante el Querétaro y llegó a las 13 anotaciones, pero la venezolana no pudo convertir en la jornada anterior rompiendo su marca perfecta.

Solo quedan cuatro jornadas de la Liga Femenil MX y Geyse e Higuera competirán por el campeonato de goleo individual de la división en donde la venezolana buscará remontar a la americanista.

Tabla de goleo Femenil

  1. Geyse | América - 16 goles
  2. Enyer Higuera | Atlético de San Luis - 13 goles
  3. Eugenie Le Sommer | Toluca - 9 goles
  4. T. Kgatlana | Tigres - 8 goles
  5. L. García | Rayadas - 7 goles
  6. S. Ribeiro | Pumas - 7 goles
  7. Diana Ordoñez | Tigres - 7 goles
  8. M. Reyes | Tigres - 7 goles
  9. A. Solorzano | Juárez FC - 7 goles

Te puede interesar: ¿Cuándo vuelve la Liga BBVA MX? Fecha exacta en la que se reanuda el Apertura 2026

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
5 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
5 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
5 OCT
LA MESA PROTA FECHA NUEVA.jpeg

La Mesa Protagonista

5:55 p. m.
5 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
5 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
6 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
6 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
6 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
7 OCT
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
7 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
7 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
8 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
8 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
8 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
9 OCT