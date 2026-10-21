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El Vaquero Navarrete era albañil; no quería boxear y hoy tiene una de las pegadas más demoledoras del mundo

Emanuel Vaquero Navarrete es uno de los peleadores con mayor porcentaje de nocauts; sus habilidades únicas y un estilo que lo definen destaca mundialmente.

vaquero navarrete oshaquie foster pelea box 24 octubre

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

El boxeador mexicano Emanuel Vaquero Navarrete se enfrentará ante O'Shaquie Foster buscando la unificación con tres campeonatos de peso superpluma, todo esto casi 14 años después de haberde decidido por el boxeo, un deporte al cual entró casualmente por seguir lo que hacían sus hermanos hasta que fue descubriendo sus habilidades saltando al profesionalismo y con los años en una figura de México en el deporte de los puños.

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Vaquero Navarrete, peleador nacido en San Juan Zitlaltepec, Estado de México, comenzó a boxear entre los siete u ocho años de edad como algo recreativo y ocasional y ahí dudó sobre continuar, pero su papá lo apoyo y motivó a continuar; de adolescente seguía en el deporte de los puños sumando combates en el terreno amateur, pero ha recalcado que en algún punto con más de cien peleas como amateur enfrentando desde jóvenes hasta señores, ya no encontraba contrincantes que significaran un desafío de verdad.

Empecé como a los 7 u 8 años, nada más porque mis hermanos iban y yo quería ir a hacer desastres

"Empecé como a los 7 u 8 años, nada más porque mis hermanos iban y yo quería ir a hacer desastres. Luego le dije a mi papá que ya no quería ir y me dijo que no, que iba a seguir", comentó en una entrevista Vaquero Navarrete.

"Mi hermano deja el boxeo, Misael a los 15 y yo tenía 13 y seguía. Luego ya cuando decidí ser profesional pues ya era muy difícil ya no había rivales", comentó Navarrete quien en sí no veía el boxeo como su destino, sino se le presentó por su familia y por las ganas de distraerse y en cierto punto divertirse pues asi lo veía, algo "para hacer desastre".

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vaquero navarrete oshaquie foster pelea box 24 octubre

TV AZTECA TRANSMITIRÁ VAQUERO VS FOSTER

El combate de Vaquero Navarrete en contra de O'Shaquie Foster del 24 de octubre, lo podrás ver por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación, desde las 11:00 PM. Vaquero tiene esa noche la oportunidad de levantar la corona de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y sumar tres títulos acercándose a ser campeón indiscutido.

vaquero navarrete oshaquie foster pelea box 24 octubre

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Así fue la victoria de Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs Óscar Valdez | Box Azteca

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