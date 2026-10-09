ÚLTIMA HORA: Terremoto en Panamá provoca suspensión de los juegos de HOY viernes 9 de octubre del Apertura 2026

Un terremoto de 7.7 en la escala de Richter sacudió este viernes 9 de octubre Panamá, activando una alerta de tsunami y provocando diversas actividades no esenciales se suspendieran, entre ellas los partidos de futbol de la Liga Panameña Profesional.

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Terremoto en Panamá obliga a suspender partidos de la Liga de Panamá

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, la Liga Panameña de Futbol (LPF) informó sobre la reprogramación de partidos que estaban previstos para este viernes 9 de octubre por la Jornada 12 de sus diferentes categorías.

Como una medida de prevención y buscando priorizar la seguridad tanto de aficionados como de jugadores y personal involucrado, la LPF tomó la decisión de posponer los partidos que estaban programados para este día, sin definir aun una fecha para su reanudación.

"Expresamos nuestra solidaridad con las personas y familias que se han visto afectadas por los recientes movimientos sísmicos registrados en el país, esperando que todos se encuentren a salvo y puedan afrontar esta situación con tranquilidad", informó la LPF a través de un comunicado.

La Liga de Panamá tenía programado para este viernes el encuentro entre San Francisco en contra de Deportivo Universitario por la Jornada 11 del Apertura 2026, mientras que para este fin de semana había contemplados cinco juegos más que tendrán que posponerse para futuras fechas.

Partidos suspendidos de la Liga de Panamá

San Francisco vs Deportivo Universitario

Independiente vs Veraguas

Plaza Amador vs Árabe Unido

Unión Cocle vs Herrera

UMECIT vs Alianza

Sporting SM vs Tauro

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