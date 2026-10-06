Lo que tienen en común el luchador Negro Casas y el boxeador Miguel Alacrán Berchelt

El boxeador mexicano Miguel Alacrán Berchelt y el veterano luchador Negro Casas, tienen algo en común que va más allá de compartir disciplinas en las que los golpes son su sustento. El excampeón mundial Alacrán Berchelt quien es uno de los referentes en el pugilismo en la última década y el gladiador Negro Casas que es un idolo máximo de este deporte coquetearon con otro deporte, pero fueron rechazados.

Te invitamos a leer: México vs Chile EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca HOY martes 6 de octubre 2026, partido amistoso de la Fecha FIFA; marcador en directo por internet

Berchelt tiene como pasiones, además del boxeo, el beisbol y el futbol. En el beis, Berchelt es de los Leones de Yucatán y suele aparecerse en las gradas del Kukulcán a apoyar a su equipo y en el futbol, siempre ha simpatizado con los Pumas, equipo en el cual años atrás decidió probar suerte para ser aceptado en sus filas para ser futbolista profesional.

Fue cuando tenía 16 años, por aquel año 2007 cuando Berchelt intentó en Cantera, entrar al equipo de formación de los universitarios pero no le vieron las cualidades necesarias para poder entrar en ese proceso de admición por lo que siguió su camino.

Decepcionado rectificó y vio en el boxeo su verdadero potencial debutando como profesional el 17 de noviembre del 2010 venciendo en Mérida al tambiéin novado Armin Chan, naciendo aquella noche uno de los peleadores más importantes en el pugilismo azteca llegando a ser campeón del mundo en peso superpluma.

Te podría interesar: PAC recibió como último regalo, un jersey de Santos Laguna de la Liga MX ¡INCREÍBLE!

Negro Casas, enamorado del futbol hizo pruebas y fue rechazado

El Negro Casas o conocido también como Negro 4:40 en la adolescencia estaba seguro de que su destino estaba en el futbo profesional, pero ha recordado que cuando intentó ingresar a las filas del extinto Atlético Español, fue rechazado.

Te podría interesar: Dorian Roldán recuerda la admiración y cariño a Octagón que terminó en pleito en los tribunales

Recuerda que él ya sabía lo que era la lucha libre y practicó ese deporte pero el futbol le atraía, entonces decidió ir a una prueba pero en la cancha, se encontró con competidores que querían a toda costa un lugar y se topó con un ambiente hostil.

El luchador que cumple 47 años de trayectoria en los encordadados, recuerda que le faltaron dos cosas: una prepararse bien para su prueba y otra, ser asesorado sobre cómo eran esas pruebas en esos niveles para saber a lo que se exponía.

“Me llegué ir a probar al Centro de Capacitación, pero estaban muy duras las patadas", dijo en una entrevista el Negro 4:40, acota que en aquellos años él jugaba futbol de una manera amateur y "no era el futbol llanero que yo practicaba, era un futbol más serio, todos querían quedarse para ser futbolistas".

no era el futbol llanero que yo practicaba, era un futbol más serio, todos querían quedarse para ser futbolista