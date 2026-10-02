“Fue mi ídolo cuando era chiquito y años después acabamos peleados y en juicios hasta la fecha": Dorian Roldán

Cuando era niño era su luchador favorito y lo admiraba en el ring y casi 30 años después mantiene una lucha legal, así lo explicó Dorian Roldán en una entrevista en la que recordó la relación de admiración que existía con Octagón 'el amo de los ocho ángulos' y que con el paso del tiempo ha acarreado una serie de disputas legales que se mantienen a la fecha.

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Dorian acotó que en el ambiente de la lucha libre con la intención de ofrecer experiencias y emociones a los aficionados han existido muchas relaciones que han generado conflictos, como la que tuvo en diferentes momentos con Konnan pero con el que siempre trabajó en el desarrollo de la AAA.

De ser su luchador favorito a los jucios: la curiosa historia de Dorian Roldán con Octagón

En ese mismo sentido mencionó que un tema público es la disputa legal que ha existido con Octagón por el nombre y el diseño del personaje y comentó que ese luchador fue su favorito de niño por el cual inclusive pidió de regalo su equipo de lucha libre.

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"Hay un personaje que para mí fue mi idolo de chiquito Octagón, personaje que creó mi tío. Era muy chiquito y gané un concurso para que Octagón pasara a mi casa. Hubo un cumpleaños en el que mi regalo yo pedí que fuera el equipo de Octagón", acotó Roldán en una revelación interesante precisamente por el tema legal que se ha extendido por años.

El director de la AAA agregó que "años después cuando entro al liderazgo de la compañía AAA, acabamos en juicios, acabamos en pleitos y que hoy en día siguen".

El sobrino de Antonio Peña, forjador y creador de tantos luchadores que siguen vigentes ahora en AAA, señaló que así con los años, "me han tocado las etapas de esas relaciones que marchan muy padre y terminan muy mal".

Sin embargo y pese a todo, Dorian subrayó que en ese caso: “cada quien tendrá su versión, nosotros tenemos una versión y creemos que es la correcta”.