Luchador fallecido PAC recibió como último regalo, una camiseta de la LIGA MX

Benjamin Satterley luchador conocido como PAC y quien murió el domingo pasado aún por causas desconocidas tuvo su última contienda ante Andrade conocido en México también como La Sombra, quien reveló el que pudo haber sido el último regalo que en vida recibió el guerrero de la AEW quien ha dejado un vació impresionante en el wrestling.

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PAC, quien llegó a luchar en México a través de la alianza de All Elite Wrestling con el Consejo Mundial de Lucha Libre, se había ganado una buena reputación en la afición mexicana por lo que su partida también ha sido sorpresiva.

Pero quien especialmente vive este duelo de una forma singular es Andrade, pues fueron rivales la última noche de la vida de PAC que en conjunto dieron una enorme contienda, por lo que en esos momentos Andrade recalcó que PAC tenía que ser campeón dentro de su deporte.

En un mensaje de redes sociales reciente, El ídolo explicó que de regreso a su casa en Miami, Florida fue que por una llamada de Penta fue que se enteró que PAC estaba muerto y juntos desearon que no fuera cierto y que esa noticia formara parte de algo falso o erróneo, porque entre todos se estimaban de manera importante.

Andrade, que recientemente volvió a pisar el ring de la Arena México, recordó que con el duelo de la noche del sábado, fueron tres luchas en total que tuvieron en su carrera, lo suficiente para darse cuenta de todo el talento y capacidades de PAC.

Pero entre lo que más llamó la atención, fue la revelación del que seguramente fue el último regalo que tuvo en sus manos.

Andrade revela que un luchador mexicano le dio como regalo, un jersey del Santos Laguna de Torreón a Pac

Andrade escribió en su largo mensaje, que el sábado en un gesto de amistad, Bandido le regaló a Pac un jersey de Santos Laguna, debido a que él es de Torreón.

"Recuerdo que Bandido le regaló una camiseta de Santos Laguna el sábado y bromeamos sobre cómo los colores se veían igual a los Celtics", relató Andrade sobre ese gesto que ahora toma un significado importante.