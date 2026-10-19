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Isabel Jiménez, periodista y aficionada al yoga y pilates de 44 años: “Me ayuda porque es ejercicio físico, pero también es salud mental absoluta”

Tras años practicando yoga y pilates, Isabel Jiménez da recomendaciones espectaculares

Isabel Jiménez, periodista y aficionada al yoga y pilates de 44 años: “Me ayuda porque es ejercicio físico, pero también es salud mental absoluta”
|Foto: IG @isabeljimenezt5

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras que hay especialistas que hablan de los beneficios de entrenar, mantener una rutina de actividad física también implica encontrar disciplinas que ayuden a cuidar el bienestar emocional. El pilates y el yoga son dos opciones que combinan el movimiento con la concentración, algo que Isabel Jiménez recomienda.

Así como futbolistas hablan de la salud mental, la periodista española también destacó la importancia de atender este aspecto a través del ejercicio. A sus 44 años, la presentadora de informativos asegura: “el yoga y pilates me ayuda porque es ejercicio físico, pero también es salud mental absoluta”.

Isabel Jiménez, periodista y aficionada al yoga y pilates de 44 años: “Me ayuda porque es ejercicio físico, pero también es salud mental absoluta”
|Foto: IG @isabeljimenezt5

La explicación de la frase de Isabel Jiménez

Isabel Jiménez mantiene una relación de larga duración con el pilates. La periodista practica esta disciplina desde hace aproximadamente 20 años y, según contó, continuó durante sus dos embarazos, con los ajustes necesarios.

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“Me ayuda porque es ejercicio físico, pero también es salud mental absoluta”, explicó sobre el yoga. La frase resume una de las razones por las que disfruta de esta práctica: no se limita al trabajo corporal, sino que también le ofrece un espacio para concentrarse y cuidar su bienestar emocional.

Sin embargo, Jiménez reconoce que su entrenamiento podría ser más completo si incorporara más ejercicios cardiovasculares. “Debería de hacer cardio, que eso sí que es una falta enorme”, admitió. Sin embargo, atiende bien su salud mental gracias a los ejercicios físicos.

Mejores frases y consejos de Isabel Jiménez

  • Sobre el pilates: “Mi religión es el pilates máquina”.
  • Sobre los beneficios del yoga: “Me ayuda porque es ejercicio físico, pero también salud mental absoluta”.
  • Sobre el cardio: “Debería de hacer cardio, que eso sí que es una falta enorme”.

El pilates con máquinas permite trabajar la fuerza, la estabilidad y el control corporal mediante ejercicios adaptados a las posibilidades de cada persona. Por su parte, el yoga combina posturas, movimiento, respiración y concentración, aunque sus características dependen del estilo practicado.

Para complementar estas disciplinas, caminar a buen ritmo puede ser una alternativa accesible para sumar actividad cardiovascular. Jiménez dice que la constancia es importante, pero también conviene diversificar el entrenamiento para una rutina más completa.

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