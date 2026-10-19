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Laura Castagneto, experta en fitness: “Hay una imagen del movimiento como algo sacrificado, costoso, que requiere mucho tiempo; y en realidad hay mucho para hacer de manera sencilla”

La especialista en fitness y bienestar, Laura Castagneto, habla sobre cómo hacer ejercicio en poco tiempo

Laura Castagneto, experta en fitness: “Hay una imagen del movimiento como algo sacrificado, costoso, que requiere mucho tiempo; y en realidad hay mucho para hacer de manera sencilla”
|Foto: IG @laucastagneto

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como expertos hablan de los beneficios de entrenar fuerza, Laura Castagneto asegura que se pueden incorporar pequeños momentos de actividad física durante el día también ayuda a combatir el sedentarismo. Pasar muchas horas frente a una computadora no tiene que ser un impedimento para moverse y cuidar la salud.

Mientras hay especialistas que hablan de los ejercicios y la salud mental, Laura Castagneto, profesora y especialista en gimnasia laboral, propone aprovechar las pausas cotidianas para activar el cuerpo sin necesidad de dedicar una hora al entrenamiento.

Laura Castagneto, experta en fitness: “Hay una imagen del movimiento como algo sacrificado, costoso, que requiere mucho tiempo; y en realidad hay mucho para hacer de manera sencilla”
|Foto: IG @laucastagneto

¿Cómo mantenerse saludable con menos de una hora de ejercicio al día?

Castagneto sostiene que el movimiento puede incorporarse a la rutina con ejercicios breves, sin equipamiento y sin necesidad de utilizar ropa deportiva. Su propuesta consiste en realizar pausas activas en casa o en el trabajo, adaptadas al tiempo disponible.

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“Hay una imagen del movimiento como algo sacrificado, costoso, que requiere mucho tiempo. Y en realidad hay tanto para hacer de manera sencilla que no necesitas tener una hora disponible para entrenar”, explica.

Estas pausas pueden durar 20 o 30 minutos, pero también cinco o incluso dos. Levantarse de la silla, caminar unos minutos o movilizar las articulaciones son algunas alternativas para interrumpir los períodos prolongados de inactividad.

Combatir el sedentarismo de una manera sencilla

Para la especialista, el desafío es tomar conciencia del tiempo que pasamos sentados. Incorporar pequeños movimientos permite cambiar la dinámica cotidiana sin transformar por completo los horarios.

Es un cambio de conciencia. Como no tienes ningún problema, funcionas igual aunque no te levantes, entonces no le damos importancia”, señala.

Castagneto también destaca que estas pausas pueden ayudar a despejar la mente y recuperar la concentración durante la jornada laboral. No reemplazan otras formas de entrenamiento, pero pueden complementar una rutina que incluya fuerza y actividad cardiovascular.

Mejores frases y consejos de Laura Castagneto

La especialista resume su propuesta con algunas recomendaciones:

  • Sobre el tiempo: “No hace falta una hora de entrenamiento para poner el cuerpo en movimiento”.
  • Sobre las pausas activas: “Son pausas muy cortitas y fáciles de hacer. Las puedo hacer en cualquier momento, en cualquier lugar”.
  • Sobre la accesibilidad: “Se puede hacer mucho con poco tiempo, de manera sencilla, sin materiales y con la ropa que tengas puesta”.
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