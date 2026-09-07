Cuánto dinero ganó el Toluca por levantar el trofeo de la Leagues Cup 2026

Toluca continua con su ciclo ganador bajo las órdenes de Antonio Mohamed. El timonel argentino sumó su sexto título dirigiendo al cuadro escarlata, convirtiéndose en el máximo ganador en toda la historia del club. La obtención de la Leagues Cup no solo significó un salto en lo deportivo para la institución, sino que también aumentó su poder adquisitivo de forma considerable.

Los Diablos Rojos vencieron por 2-0 a Rayados de Monterrey en la final para ser el primer equipo mexicano en levantar el trofeo tras el cambio de formato que ocurrió en el año 2023. A su vez, Toluca gozó de un ingreso económico mayor respecto a ediciones anteriores y se llevó 2 millones de dólares por consagrarse campeón, una cifra equivalente a más de 33 millones de pesos. Sin embargo, su pozo acumulado es todavía mayor.

¿Cuánto dinero se llevó en total Toluca por ganar la Leagues Cup?

Gracias a su rendimiento a lo largo de todas las fases, el cuadro escarlata se llevó una suma total de 2.85 millones de dólares a sus arcas. Esta cifra alcanza los 53 millones de pesos, de acuerdo al tipo de cambio actual.

Toluca se llevó 2.85 millones de dólares|Crédito: @TolucaFC / X

El desglose es el siguiente. Toluca recibió 2 millones de dólares por ser campeón del certamen, pero a la vez recibió una suma adicional de 100 mil dólares por cada partido disputado. En total, jugó 6 encuentros, por lo que se llevó 600 mil dólares.

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Además, la Leagues Cup otorga un bono de 50 mil dólares por cada triunfo conseguido a lo largo del torneo. Los Diablos finalizaron su participación con cinco victorias, por lo que acumularon otros 250 mil dólares extra en bonos. La suma total da 2.85 millones de dólares en premios.

¿Cómo fue la final entre Toluca y Monterrey por el título de la Leagues Cup?

Toluca golpeó prácticamente desde el vestidor. Al minuto 4, Federico Viñas estrelló su remate contra el poste y Alexis Vega aprovechó el rebote para mandar el balón al fondo de la portería. Rayados respondió y generó distintas oportunidades, pero Hugo González apareció en momentos clave para mantener la ventaja.

Antonio Mohamed head coach of Toluca during the match Final between Toluca vs (and) Monterrey as part of the Leagues Cup 2026 at Shell Energy Stadium Stadium on September 06, 2026 in Houston, Texas, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Monterrey controló la posesión durante varios tramos del encuentro y obligó a los Diablos Rojos a defender cerca de su área. Sin embargo, el equipo dirigido por Antonio Mohamed se mostró ordenado y esperó el momento indicado para sentenciar la final mediante un contragolpe.

La segunda anotación llegó al minuto 70. Viñas ingresó al área y sacó un disparo que Esteban Andrada logró rechazar, pero Helinho apareció para convertir el rebote y establecer el 2-0 definitivo. Toluca resistió los últimos intentos de Rayados y levantó por primera vez la Leagues Cup en el Shell Energy Stadium de Houston.