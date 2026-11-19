El conjunto del América se enfrenta a Tigres en la Jornada 17 del Apertura 2026 y es un juego clave para los de Coapa que necesita la victoria ya que todavía se encuentra en la pelea por el primer lugar de la Liga BBVA MX pero Guillermo Almada se verá en la necesidad de hacer algunos cambios en su once inicia por tres bajas en la plantilla.

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Los jugadores del América que no pueden jugar vs Tigres

Los tres jugadores del América que no pueden tener minutos ante Tigres son: Erick Sánchez, Kevin Álvarez y Brian Rodríguez.

En el caso de Erick Sánchez y Kevin Álvarez se trata de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas en el Apertura 2026. Ambos jugadores llegaron a 5 amonestaciones y se pierden el juego ante Tigres.

Por otra parte, Brian Rodríguez llega con una lesión desde hace unas semanas y al estar tan cerca la Liguilla buscarían no arriesgarlo en el terreno de juego.

El horario de juego para el Tigres vs América

El partido comienza en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México, para que no te pierdas

Tigres vs América

Jornada 17 del Apertura 2026

Horario: 21:10 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs América?

El Tigres vs América es un partido que vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza en punto de las 20:55 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Alvaro López Sordo.