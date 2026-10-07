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TRISTE FINAL: Despiden a exjugador de Chivas tras romperse la rodilla

El guardameta mexicano afronta un episodio complicado en su carrera mientras se recupera de una grave lesión

TRISTE FINAL: Despiden a exjugador de Chivas tras romperse la rodilla
TRISTE FINAL: Despiden a exjugador de Chivas tras romperse la rodilla|@miguejimenez90

Escrito por: José Alejandro | DR

Miguel “Wacho” Jiménez atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera profesional. El guardameta sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante su etapa con Deportivo Malacateco, club en el que en México casi nadie ve y que decidió despedirlo.

Jiménez, quien salió de Chivas para el Apertura 2024, tuvo que regresar a México para recibir atención médica. Días después de la lesión, el conjunto guatemalteco decidió darle de baja de su plantel mediante un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Exjugador Chivas rodilla
El guardameta sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla durante su etapa con Deportivo Malacateco.|@miguejimenez90

"Asociación Deportivo Malacateco agradece su compromiso durante este torneo, del mismo modo, le desea pronta recuperación y éxitos en su futuro profesional", compartió el club guatemalteco en sus redes sociales.

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La lesión del exjugador de Chivas

De acuerdo con GuatefutbolJiménez presentó una lesión en la rodilla y viajó a México para conocer la gravedad. En ese momento todavía no existía un diagnóstico definitivo, aunque el medio señaló que el cuerpo técnico y la directiva de Malacateco contemplaban una posible ruptura de ligamentos que podía mantenerlo fuera durante varios meses.

El guardameta fue sometido a una intervención quirúrgica, pero Malacateco le dio la espalda al lanzar su comunicado. El tiempo de recuperación del exportero de Chivas llegaría a ser de entre 9 y 12 meses, por lo que su regreso se daría, en el mejor de los casos, en verano de 2027.

Malacateo y el exportero de Chivas

"Wacho" llegó a Guatemala como agente libre en junio de 2025, luego de no entrar en planes en el Puebla. El arquero se convirtió en baluarte de los Toros, pues fue titular en el poco más del año que permaneció en el club. En total disputó 49 partidos, en los que mantuvo 15 porterías en cero.

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