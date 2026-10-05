“Misión cumplida”: el posteo que hizo Bruno Fernandes tras salida de Cristiano Ronaldo

Mientras Jorge Jesús dijo que no le pedirá disculpas a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes publicó un mensaje después de que Portugal completara una Fecha FIFA perfecta y asegurara su clasificación a los cuartos de final de la UEFA Nations League. El capitán del seleccionado luso resumió el momento con cuatro palabras: “4 DE 4. MISIÓN CUMPLIDA”.

Así como Georgina Rodríguez dio pistas de la pelea entre Jorge Jesús y CR7, el mensaje de Bruno Fernandes apareció después de que Portugal ganara sus cuatro partidos y se quedara con 12 puntos. Sin embargo, el capitán también habló sobre Cristiano Ronaldo y dejó clara su postura respecto al histórico delantero.

¿Qué dijo Bruno Fernandes tras la fecha FIFA?

Bruno Fernandes aprovechó el cierre de esta etapa para destacar el paso perfecto de Portugal. La selección consiguió cuatro victorias consecutivas: 1-0 ante Gales, 2-1 frente a Noruega, 4-2 contra Dinamarca y 2-1 nuevamente ante Noruega.

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Con esos resultados, Portugal llegó a 12 puntos y aseguró su clasificación a los cuartos de final, todavía con dos jornadas por disputar en la fase de grupos. El capitán publicó en sus redes sociales el mensaje “4 de 4. Misión cumplida”.

El equipo dirigido por Jorge Jesus consiguió una campaña perfecta hasta el momento. El conjunto portugués recibirá a Dinamarca el 14 de noviembre y posteriormente visitará a Gales el 17 del mismo mes.

La opinión de Bruno Fernandes sobre Cristiano Ronaldo

Más allá del mensaje publicado, Bruno Fernandes también se refirió directamente a Cristiano Ronaldo después del conflicto que terminó con la salida del delantero de la concentración portuguesa. El mediocampista aseguró que habló en privado con CR7 y destacó la importancia que tiene para Portugal.

También pidió evitar divisiones dentro del seleccionado y consideró que los problemas internos deben resolverse puertas adentro. Fernandes, además, respaldó la autoridad de Jorge Jesus para definir las alineaciones. “Quién juega y quién no es decisión del entrenador; por suerte, no me corresponde a mí”, explicó.

Crédito: Mexsport

El conflicto de Cristiano Ronaldo en Portugal, explicado en 3 items