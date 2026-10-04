Mientras Tala Rangel gana 1.3 millones en Chivas, el salario de Álex Padilla en Europa

El puesto de arquero dentro de la Selección Mexicana comenzó a ponerse en duda luego de la actuación de Raúl ‘Tala’ Rangel ante Estados Unidos. El portero tuvo varios errores que le costaron el partido al combinado nacional, como sucedió en el gol de Cavan Sullivan, por ejemplo. Álex Padilla es uno de los guardametas que podrían tomar su lugar en el equipo nacional y hoy vamos a comparar los sueldos de ambos futbolistas.

Tala Rangel es uno de los porteros con mayores ingresos dentro de la Liga BBVA MX. Jugando para Chivas, recibe alrededor de 1.3 millones de dólares por temporada de acuerdo a Salary Sport. Esta cifra equivale a poco más de 25 millones de pesos anuales, según la cotización al día de hoy. A pesar de que Padilla juega en Europa, está lejos del salario del arquero titular de la Selección Mexicana.

¿Cuánto gana Álex Padilla en Europa?

Cómo es habitual, la Liga BBVA MX suele pagar más que varios clubes de Europa y así sucede con el ejemplo de Rangel y Álex. De acuerdo a la información suministrada por el portal especializado Capology, Padilla tiene un sueldo anual de 750 mil dólares en el Athletic Club de Bilbao. Esta suma equivale a más de 13 millones de pesos por año, una diferencia notable respecto a su principal competidor en el arco nacional.

Álex Padilla|@padilla_1_

Estos números reflejan que Rangel gana casi el doble de lo que recibe Padilla en Europa. Sin embargo, hay matices importantes: ‘Tala’ es titular indiscutible tanto en Chivas como en la Selección Mexicana, mientras que Álex es un portero de rotación en el combinado azteca y suplente de Unai Simón en el equipo español.

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Los números de Tala Rangel comparados a Álex Padilla en 2026

Más allá de sus salarios, la diferencia entre ambos porteros también aparece en los minutos de juego. Tala Rangel acumula nueve partidos y 810 minutos con Chivas en el Apertura 2026. En ese periodo recibió ocho goles, mantuvo su portería en cero en cuatro ocasiones y realizó 30 atajadas, con un porcentaje de efectividad del 78.9%.

Crédito: Mexsport

Por su parte, Álex Padilla todavía no registra participación oficial con el Athletic Club en la temporada 2026-2027, de acuerdo con la ficha del equipo español. Como referencia, durante la campaña anterior disputó seis encuentros y recibió 10 goles: jugó una vez en LaLiga y cinco en la Copa del Rey.

Así, Rangel tiene a su favor la continuidad en su club, mientras que Padilla llega con menor actividad competitiva. Esa diferencia aporta contexto a la disputa por el arco mexicano, aunque los números de sus equipos, por sí solos, no determinan quién debe ser titular en la Selección.