Construyen un nuevo estadio en la Liga MX: tendrá 56 palcos, albergará 200 eventos al año y superará en capacidad a varios de la Premier League

Atlas FC y los Leones Negros contarán con una nueva casa en el complejo Ciudad UdeG (Zapopan, Jalisco). El proyecto nace de una alianza estratégica entre Grupo PRODI y la Universidad de Guadalajara (UdeG), con una inversión privada estimada en 5,000 millones de pesos y la meta de disputar su primer partido en 2030.

Diseñado por la firma internacional Populous (creadores del Tottenham Hotspur Stadium y Wembley), el recinto se ubicará en un predio de 16 hectáreas con más de 61,000 metros cuadrados de áreas verdes. Destaca por su cercanía al terreno de juego, situando la primera fila a menos de nueve metros de la cancha, además de albergar 56 palcos, 16 boxes y 3,600 asientos premium.

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Un recinto multifuncional activo todo el año

A diferencia de los inmuebles tradicionales, este desarrollo no abrirá únicamente los fines de semana de partido. El plan de negocio contempla más de 200 eventos anuales, integrando conciertos, festivales, muestras culturales y un complejo comercial de 8,600 m² con tiendas oficiales, restaurantes y el Museo del Futbol.

En materia de movilidad, la sede se integrará con la Línea 3 del Tren Ligero (estación Mercado del Mar) y el sistema Mi Macro Periférico (estación Constitución), sumando 1,400 cajones de estacionamiento propios y más de 4,600 en áreas de apoyo conectadas por transporte exclusivo.

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Más grande que varios estadios históricos de la Premier League

El nuevo estadio de Atlas en Ciudad UdeG contará con un aforo superior a los 40,000 espectadores, una cifra que lo coloca en dimensiones similares e incluso por encima de varios recintos tradicionales del futbol inglés.

Mientras que igualará la capacidad de plazas históricas como Elland Road (Leeds United, 40,000) y quedará prácticamente a la par de templos como Stamford Bridge (Chelsea FC, 40,623), superará con holgura a múltiples sedes de la Premier League y del Championship:



Vitality Stadium (AFC Bournemouth): 12,000 espectadores (el nuevo estadio tendrá +28,000 asientos) .

12,000 espectadores . Craven Cottage (Fulham FC): 25,678 espectadores (+14,322 asientos) .

25,678 espectadores . Portman Road (Ipswich Town): 30,300 espectadores (+9,700 asientos) .

30,300 espectadores . The City Ground (Nottingham Forest): 30,576 espectadores (+9,424 asientos) .

30,576 espectadores . Molineux Stadium (Wolverhampton Wanderers): 31,700 espectadores (+8,300 asientos) .

31,700 espectadores . King Power Stadium (Leicester City): 32,500 espectadores (+7,500 asientos) .

32,500 espectadores . Riverside Stadium (Middlesbrough FC): 35,100 espectadores (+4,900 asientos).

Con esta escala, la nueva casa rojinegra no solo competirá en infraestructura moderna con estándares europeos, sino que garantizará un volumen de asistencia superior al de más de un tercio de los clubes de las principales divisiones de Inglaterra.

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