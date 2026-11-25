De cara al arranque de los Cuartos de Final del Apertura 2026, el América sorprendió con una modificación clave en su arco al dejar en la banca a Luis Ángel Malagón para enfrentar a Monterrey este miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA.

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En un duelo donde las Águilas cuentan con la ventaja deportiva por posición en la tabla y Rayados buscan golpear primero como locales, el cuerpo técnico azulcrema apostó por la experiencia en el arco para el primer capítulo de la serie de Liguilla de la Liga BBVA MX.

Alineación de América para la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026

El encargado de defender la portería del Club América en el Gigante de Acero es Rodolfo Cota (#30). La línea defensiva que lo respalda está integrada por Israel Reyes (#3), Kevin Álvarez (#5), Santiago Bueno (#14) y Santiago Ramos (#15).

En el mediocampo, la recuperación recae en el contención Edwin Cerrillo (#6), acompañado en la creación por Óscar Perea (#22) como volante ofensivo, además de Alejandro Zendejas (#10), Alan Cervantes (#13) y Érick Sánchez (#28).

En el frente de ataque, la responsabilidad del gol queda en manos del delantero Miguel Borja (#93).

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