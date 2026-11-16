El muno del boxeo está de luto tras confirmarse la muerte de Lee Reeves, boxeador irlandés quien perdió la vida este lunes 16 de noviembre tras pasar los últimos meses hospitalizado luego de perder por nocaut en el décimo asalto su combate contra Gary Cully del pasado sábado 1 de agosto.

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Muere boxeador Lee Reeves tras perder por nocaut en su última pelea

Lee Reeves perdió la vida a los 31 años tras sufrir graves lesiones cerebrales que obligaron a los doctores a inducirlo al coma tras la derrota sufrida ante Gary Cully el pasado 1 de agosto en una pelea de peso superligero en el 3 Arena de Dublín, Irlanda, confirmó un amigo del boxeador a través de sus redes sociales con un emotivo posteo.

Reeves fue retirado del cuadrilátero en camilla y trasladado al Hosítal Beaumont en Dublín en donde se declaró su estado como crítico, pero estable. Fue sometido a una cirugía cerebral de urgencia e inducido al coma.

Durante su internamiento, el boxeador sufrió infecciones que retrasaron otros procedimientos, pero finalmente fue sometido a una craneoplastía para reparar su craneo en octubre y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Limerick en donde fue acompañado por sus familiares durante sus últimos días.

Este fin de semana sufrió otra infección que finalmente desencadenó en su muerte este lunes.

Reeves debutó profesionalmente en noviembre del 2018 y consiguió una marca de 16 victorias y dos derrotas, además de cinco campeonatos nacionales en su etapa como amateur. Participó en el concurso ‘Survivor UK’ de la televisión británica en el 2023.

“Adiós hijo, duerme bien, luchaste con todas tus fuerzas hasta el final, te queremos mucho, descansa en paz con tu mamá y tu hermano, esperándote en las puertas del cielo, cuida de tus hermanas y tu padre, dales la fuerza para que esto sea cierto, te queremos Lee”, escribió su amigo Jonathan O’Brien en sus redes sociales.

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