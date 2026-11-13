Raúl “Tala” Rangel tendrá una nueva oportunidad para defender la portería de la Selección Mexicana. Rafael Márquez confirmó que el guardameta de Chivas seguirá como titular para el compromiso ante Jamaica, pese a los dos errores que protagonizó en la derrota 3-0 frente a Estados Unidos.

El seleccionador mexicano fue cuestionado sobre la confianza que mantiene en el portero y dejó claro que una mala actuación no cambia su valoración sobre las condiciones del futbolista. Márquez también destacó el trabajo que se ha realizado para ayudarlo a mejorar y recuperar su mejor nivel.

“Yo ya lo había comentado, que cuando también sucedió lo de Tala, yo sigo confiando en él. Lo que es Tala, hoy por hoy obviamente ha mejorado y es lo que queremos”, explicó Márquez en conferencia de prensa en Kingston.

La declaración más importante llegó cuando habló sobre la actualidad del guardameta y su lugar dentro del equipo nacional. Márquez confirmó que no tiene contemplado quitarle la titularidad para el siguiente compromiso.

“Tenemos mucha confianza en Tala, sabemos el potencial que tiene, al igual que todos los demás. Estamos contentos hoy por hoy por cómo ha recuperado, qué nivel tiene el día de hoy y sigue siendo el portero titular esta semana”, sentenció el estratega nacional

Los errores de Tala Rangel ante Estados Unidos

La confianza de Márquez llega después de una de las actuaciones más complicadas de Rangel con la camiseta nacional.

En la derrota 3-0 frente a Estados Unidos, el guardameta quedó señalado en dos anotaciones. Primero no pudo controlar un balón después de un centro de Giovanni Reyna, situación que aprovechó Julian Hall para abrir el marcador.

Posteriormente, el portero de Chivas cometió un error en la salida y entregó el balón a Cavan Sullivan, quien aprovechó la equivocación para marcar el segundo tanto estadounidense.

¡Ya está en vivo! 🎙️🇲🇽

Rafa Márquez habla ante los medios previo al partido de mañana de la Selección Mexicana. Sigue todos los detalles de la conferencia de prensa a través de nuestras redes sociales. 👀⚽ pic.twitter.com/dyB47gT6N1 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 13, 2026

Pese a esos episodios, Márquez decidió mantenerlo como su primera opción para el arco mexicano.

El siguiente examen será ante Jamaica, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, programado para este sábado 14 de noviembre en Kingston.

El partido será transmitido en México por Azteca Siete.