A través de un comunicado oficial, la Liga Mexicana del Pacífico informó que el partido entre los Venados de Mazatlán y Charros de Jalisco programado para este viernes 27 de noviembre se ha pospuesto debido a las condiciones meteorológicas en Guadalajara.

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Y es que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que las lluvias intensas se extiendan hasta cerca de las 21:00 horas de este viernes en el área metropolitana de Guadalajara.

Información de la serie en Jalisco 🚨 pic.twitter.com/49FSmp60sd — Liga Mexicana del Pacífico Banamex (@LMPBanamex) November 27, 2026

De esta manera, el encuentro entre Mazatlán y Charros pasará a disputarse este sábado 28 de noviembre en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX mantiene fechas y horarios para juegos de Vuelta

Por su parte, la Liga BBVA MX no ha emitido información sobre algún cambio de horario o fecha respecto a los partidos entre Atlas en contra del Toluca y Chivas vs Pachuca de los partidos de Vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 manteniéndose la programación original para el sábado 28 y domingo 29, respectivamente.

Cabe señalar que las bajas temperaturas y la lluvia son consecuencia del ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada en el país, lo que ha provocado la presencia de nieve y aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, principalmente en la región de Los Altos.

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