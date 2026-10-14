El albañil y también boxeador que construyó una carrera internacional, arrancando en el Madison Square Garden

Emanuel Vaquero Navarrete ha escrito una gran carrera en el deporte de los puños, que la noche en que se expuso internacionalmente fue nada más y nada menos que en el Madison Square Garden, de Nueva York en donde logró derrotar al favorito y monarca mundial Isaac Dogboe en lo que fue el gran momento que definió la trayectoria del nacido en el humilde San Juan Zitlaltepec, Estado de México.

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Vaquero Navarrete, sabe lo que es luchar, buscar el éxito basado en el esfuerzo, pues el oficio que ejerció como albañil se lo enseñó. Paralelamente a su trabajo también se desarrolló en el deporte del boxeo, que en su familia era lo que se practicaba en niveles amateur y profesional.

Con ideas muy claras y encontrando habilidades en él, la familia Navarrete lo acompañó en su desarrollo como peleador profesional debutándolo el 18 de febrero de 2012, en el Auditorio Municipal de Zumpango, derrotando a Misael Ramírez por la vía del nocaut; luego hizo 25 contiendas en muchos puntos del interior de México en el que tuvo una derrota, hasta que llegó una oportunidad titular para presentarse en el Madison Square Garden, de Nueva York.

Ahí venció por decisión unánime al entonces campeón Isaac Dogboe para ganar el cetro de la OMB en peso supergallo, con lo que su salto peleando de manera internacional fue de la mejor manera posible, y desde entonces ha tenido otras 18 contiendas de las cuales solo dos han sido en México y el resto han sucedido en Estados Unidos, territorio en el que ha sido monarca también de peso pluma y superpluma.

Rounds de Campeonato | “Vaquero VS Dogboe” 1

Vaquero Navarrete, con la posibilidad de ser campeón unificado en peso superpluma

El peleador Vaquero Navarrete, de 31 años de edad tiene la que considera el combate más duro en su carrera ante OShaquie Foster, un duelo en peso superpluma en la que el mexicano arriba como campeón mundial por la Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo y quiere quitarle al de los Estados Unidos su campeonato versión Consejo Mundial de Boxeo.

El pleito será el 24 de octubre en la Bank Frost Arena, de San Antonio, Texas que abrirá sus puertas para este compromiso que en el récord de Vaquero es la pelea 45 de su trayectoria en tanto que de Foster, es la pelea 29.

Ambos debutaron en 2012 con diferencia de siete meses, pero la carrera de Vaquero ha sido mucho más activa, sobre todo en sus inicios, llegando a tener seis peleas en seis meses, por lo que apenas ganaba y firmaba la siguiente.