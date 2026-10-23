‘Vaquero’ Navarrete vs Foster: La BOLSA que GANARÁ el peleador mexicano en su pelea en San Antonio, Texas

Aunque las cifras oficiales de los contratos no se han divulgado de manera formal, se anticipa que la bolsa que ganará el Vaquero Navarrete en su pelea de mañana desde el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, Estados Unidos, será la más grande de su carrera.

El sábado 24 de octubre, Emanuel "Vaquero" Navarrete se enfrentará contra O'Shaquie Foster, y las estimaciones apuntan a que las ganancias del peleador mexicano rondarán entre los 2 a 5 millones de dólares, una cifra impulsada por su estatus como el principal atractivo de la cartelera y por la exposición de sus campeonatos mundiales.

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Este esperado combate contra O'Shaquie Foster representa una unificación histórica en la división de peso superpluma (130 libras). Navarrete pone sobre la mesa sus títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que el estadounidense expone su cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El enfrentamiento proyecta un clásico choque de estilos sobre el cuadrilátero. La estrategia de Navarrete pasará por asfixiar al rival recortando la distancia, metiendo presión constante y castigando al cuerpo, mientras que Foster intentará contrarrestar el volumen ofensivo del mexicano utilizando su depurada técnica y movilidad defensiva.

'Vaquero' Navarrete vs O'Shaquie Foster: CARA a CARA 💪 Así se vivió el último intercambio de miradas, previo a subir al cuadrilátero 👊 #BoxAzteca 🔴 'Vaquero' Navarrete vs O'Shaquie Foster, este sábado 24 de octubre a las 11:00 PM en Azteca 7 y https://t.co/OqITMZBecz 🥊 https://t.co/SrMP2ks3tN — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 23, 2026

¿Dónde ver en vivo y gratis la pelea del Vaquero Navarrete vs O'Shaquie Foster?

En punto de las 11:00 pm, la mansión del boxeo abre sus puertas, y podrás vivir cada electrizante golpe a través de la señal del Canal 7 y en la app y sitio web de Azteca Deportes, con la mejor cobertura en Box Azteca.

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