Una Copa Mundial de la FIFA puede cambiar la vida de los futbolistas que la disputan, incluso si están lejos de llegar a la Final, y prueba de ello los casos de Vozinha y Tim Payne, portero de Cabo Verde y defensa de Nueva Zelanda, respectivamente, quienes llegaron a la justa mundialista como auténticos desconocidos, pero sus actuaciones les permitieron arreglar contratos con gigantes de Sudamérica y los frutos han comenzado a llegar.

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Vozinha y Tim Payne se coronan campeones con sus respectivos equipos, tras brillar en el Mundial 2026

Vozinha llamó poderosamente la atención mundial tras una brillante actuación en la Copa del Mundo con Cabo Verde en la que terminó la primera fase invicto y con actuaciones sobresalientes como en su debut ante España en donde lograron colgar el cero ante el eventual campeón.

El portero caboverdiano de 40 años firmó contrato con Colo Colo chileno tras la justa mundialista y en su primer semestre conquistó el título de campeón de la Liga de Chile.

Caso similar al de Tim Payne, quien saltó a la fama unas semanas antes del Mundial gracias a un influencer argentino quien se propuso como reto hacer famoso al futbolista que tuviera menos seguidores en Instagram de todos los jugadores que formarían parte de la Copa del Mundo.

El neozelandés pasó de tener poco más de 4 mil seguidores a superar los 4.9 millones, convirtiéndolo en un fenómeno viral y cuya fama le permitió llegar al Olimpia de Paraguay, equipo al que llegó fichado procedente del Wellington en julio de este año y en su primer torneo ha conquistado la Liga de Paraguay del torneo Clausura 2026 a falta de dos jornadas por disputarse.

Ambos jugadores pasaron de una relativa fama en sus países a brillar en el Mundial, ganar millones de seguidores en redes sociales y conquistar importantes ligas en una de las confederaciones más importantes del planeta en cuestión de menos de seis meses, un cambio de vida radical.

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