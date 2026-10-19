NFL HOY lunes 19 de octubre: partido y horario de la Semana 6 de la temporada 2026

La actividad de la Semana 6 de la NFL concluye este lunes 19 de octubre de 2026 con un choque estelar en la Conferencia Nacional. Los San Francisco 49ers abren las puertas del Levi's Stadium para medirse ante los Washington Commanders en un duelo de Monday Night Football.

El kickoff está programado para las 18:15 horas (Tiempo del Centro de México) / 17:15 horas (Tiempo del Pacífico).

¿Cómo llegan 49ers y Commanders para este partido?

El conjunto de San Francisco llega a este compromiso con paso firme e invicto en la cima de su división con marca de 5-0. La escuadra dirigida por Kyle Shanahan ha mostrado un dominio absoluto tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo, encabezada por la precisión de Brock Purdy en la bolsa de protección y una defensiva temible que continúa sofocando a los quuarterbacks rivales.

Por su parte, los Washington Commanders (1-3-1) se presentan en territorio californiano urgidos de un triunfo revitalizador. El equipo capitalino busca dar el campanazo de la jornada y reengancharse en la carrera de su división, apostando a un plan de juego agresivo que les permita contener el explosivo ataque de los locales y capitalizar los descuidos de la secundaria californiana.

El reto no será sencillo para la visita: el Levi's Stadium se ha consolidado como una verdadera aduana inexpugnable. No obstante, los duelos en primetime de la NFL suelen regalar sorpresas, y los Commanders saltarán al emparrillado con la misión de romper las quinielas y propinarle a San Francisco su primera derrota de la campaña 2026.

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Ficha del partido 49ers vs Commanders