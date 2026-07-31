Sebastián Abreu descubre la fórmula mágica para que México crezca y pide que todos los entrenadores lo sigan

Sebastián Abreu volvió a poner sobre la mesa un debate que desde hace años acompaña al futbol mexicano. El entrenador de Xolos de Tijuana —que ve brillar a Gil Mora— considera que el crecimiento de los jugadores nacionales depende de las oportunidades que reciban en la Liga BBVA MX y su postura ha quedado reflejada tanto en sus declaraciones como en sus decisiones dentro de la cancha.

El estratega uruguayo ha convertido esa idea en una regla dentro de Xolos de Tijuana. Tras las primeras jornadas del Apertura 2026, el equipo ha iniciado sus partidos con 8 futbolistas mexicanos y 3 extranjeros. Para el “Loco” Abreu, los refuerzos del exterior deben marcar una diferencia clara antes de ocupar el lugar de un jugador nacional.

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Sebastián Abreu explica su postura sobre los extranjeros

El técnico fue contundente al explicar el criterio que utiliza para conformar sus alineaciones. “Mi lema es; El extranjero que llega tiene que demostrar que es mejor que el mexicano”, afirmó el “Loco” Abreu.

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La frase resume una filosofía que ha mantenido desde su llegada al banquillo de Xolos. El conjunto fronterizo ha apostado por una base mayoritariamente mexicana, una tendencia que ya había mostrado durante temporadas anteriores.

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Hace apenas unas semanas, Abreu también reclamó mayor reconocimiento al trabajo de su equipo. El uruguayo señaló que pocas veces se destaca que Xolos utiliza una cantidad importante de futbolistas mexicanos en comparación con otros clubes.

Una idea que Abreu defiende desde hace años

La postura del exdelantero no es nueva. En 2019 ya advertía que el aumento de extranjeros en la Liga MX podía afectar el desarrollo de la Selección Mexicana en el mediano y largo plazo.

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En aquella ocasión sostuvo que cinco futbolistas extranjeros por equipo representaban un equilibrio adecuado y calificó como una exageración ampliar ese número. Hoy se permiten 9 futbolistas NFM por plantilla y 7 compartiendo cancha.

Xolos de Tijuana apuesta por el talento mexicano

Las alineaciones de Xolos respaldan el discurso de Sebastián Abreu. El club ha dado continuidad a una base integrada principalmente por jugadores mexicanos, mientras reserva los lugares para extranjeros a futbolistas de nivel superior.

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Con esa política, el entrenador uruguayo busca impulsar el desarrollo del talento nacional y abrir un debate sobre el modelo que siguen otros equipos del futbol mexicano.

