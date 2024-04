Campañeando: Hijo de Xóchitl Gálvez renuncia a cargo en campaña tras difusión de video

El hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, renunció al cargo que tenía en la campaña de la coalición Fuerza y Corazón por México, esto tras la difusión de un video de hace un año en el que se le aprecia en estado de ebriedad agrediendo a empleados de un bar.

De gira por la CDMX, Xóchitl Gálvez anunció que tomó medidas desde hace meses cuando supo del actuar de su hijo y aseguró que no tolera este tipo de acciones, sin importar quienes las cometen.

“Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado... Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias, entonces en mi caso amo a mi hijo, obviamente es mi hijo, pero eso no me impide que sea una mamá que corrija”, explicó.

Por su parte, Juan Pablo Sánchez Gálvez ofreció disculpas por el video que protagonizó a las afueras de un bar. Además, indicó que tomó la decisión de separarse de su cargo en la campaña para asumir las consecuencias de sus actos.