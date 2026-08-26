Transmisión en vivo

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El bosque de la eterna Navidad en la CDMX: Don Benito, el guardián que cultiva pinos en el Ajusco
En lo alto del Ajusco, Don Benito cuida desde hace 35 años la reserva donde la Navidad se trabaja todo el año. Conoce el bosque de pinos de la CDMX.
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“Me dijeron que se robaron un niño”: Así fue como TV Azteca cubrió el caso de Alejandra Marín, la mujer que robó una recién nacida en 2009 | VIDEO
En junio del 2009 una bebé de tan solo 24 horas de nacida fue robada en el Hospital General de México; así fue como TV Azteca cubrió el caso de Alejandra Marín.
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VIDEO: Este es el lugar de la CDMX donde todo el año huele a Navidad, custodiado por Don Benito
Todavía faltan cuatro meses para Navidad, pero en una reserva ecológica ubicada al sur de la CDMX todo el año están rodeados del símbolo decembrino.
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Moche digital: “Para cobrarnos ese 2% van a modificar la Ley Federal del Derecho de Autor”
Con el moche digital se pagaría al importar los dispositivos o en su primera venta en México, por lo que el golpe final lo amortizará el consumidor.
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Se desvaneció en plena vía pública: Hombre muere sobre Paseo de la Reforma; comerciantes le colocan una bolsa para tapar el cuerpo |VIDEO
El hombre caminaba por Paseo de la Reforma cuando se desvaneció y quedó tendido en plena vía pública; hasta el momento no se sabe la identidad de la víctima.
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Así es como grupos armados en Colombia reclutan a menores de edad a través de redes sociales
Un informe de Human Rights Watch advierte sobre el uso de redes sociales por grupos armados en Colombia para reclutar a menores de edad.
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VIDEO| Salvó a una mujer de un asalto en Iztapalapa y ahora podría ir a la cárcel; quedan meses para probar su inocencia
La Fiscalía asegura que Pedro Buendía utilizó exceso de fuerza; sin embargo, sus abogados tienen hasta el mes de octubre para demostrar su inocencia.
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Amigos, contratos millonarios y fuero: El mapa del ecosistema de Andy López Beltrán
Revelan la red de 18 amigos y familiares con contratos millonarios tras el hijo del expresidente.
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Crimen organizado y corrupción gubernamental detrás de la ola de despojos de vivienda en la CDMX
En solo 18 días, la Fiscalía de la CDMX recibió al menos 214 denuncias por despojos. Organizaciones criminales operan con apoyo de funcionarios públicos.
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Elecciones manchadas de sangre: Morena inicia campañas anticipadas para 2027 tras una ola de violencia
Las elecciones de 2027 se acercan con un antecedente manchado de sangre, así como campañas financiadas por el crimen organizado.
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¿Psicosis posparto o crimen premeditado? Avanza juicio de Lindsay Clancy
Tras asesinar a sus 3 hijos en EU, la defensa de Lindsay Clancy argumenta que la mujer sufría de psicosis posparto, aunque la Fiscalía sostiene otra versión.
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VIDEO: ¿Qué es el Homeland Security Task Force? El nuevo grupo de élite de EU contra el crimen organizado
Estados Unidos eleva el nivel de su estrategia contra los grupos criminales con la creación del Homeland Security Task Force.