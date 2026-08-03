Opinión FIA

Notas
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México, no te engañes: Las herramientas de Washington para frenar la censura a la prensa
Desde el T-MEC hasta la Ley Magnitsky: las poderosas herramientas que EU activará si se atenta contra la libertad de prensa en México.
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Los lineamientos y las audiencias: El dilema de la verdad
Los nuevos lineamientos reviven un dilema de antaño sobre la verdad y dejan a juicio de las autoridades lo que es y lo que no es la información “veraz”.
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La "Directiva Secreta" al Pentágono para eliminar a los cárteles del narcotráfico cumplió un año… y sigue oliendo a promesa vacía
La directiva de Trump para combatir a los cárteles del narcotráfico cumple un año entre dudas sobre sus resultados, el alcance militar y el impacto en América Latina.
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Academia militarizada "Marina Doenitz", el deslinde de las responsabilidades
Queda clara una cosa: La omisión mata… Y si no es omisión es auténtico “valemadrismo” o una cuestión de cohecho en un México donde la corrupción alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años.
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En la nueva era de la inteligencia artificial, México debe pasar del obrero al algoritmo
Hay que considerar que la IA apenas está en su desarrollo inicial, pero su aceleración está ocurriendo mucho más rápido de lo que gobiernos y empresas anticipan.
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Marx Arriaga: De los libros de texto a la hipoteca de su casa
Marx Arriaga es uno de los personajes de la 4T más polémicos, fue criticado a su paso por la Dirección de Materiales Educativos por los cambios en los libros de texto.