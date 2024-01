Entrevista Hechos AM: Neto Calderón habla 4 meses después de la golpiza que recibió por jóvenes de Puebla

El pasado 9 de septiembre de 2023, Ernesto fue agredido por un grupo de jóvenes en la zona de la Estrella, en el estado de Puebla, el joven habría sido insultado y golpeado brutalmente por un grupo de jóvenes, a quienes posteriormente se les identificó en redes sociales como “juniors”, quienes le arrojaron objetos y lo patearon tras intentar defenderse.

Cuatro meses después de la brutal golpiza que lo dejó en un estado grave de salud, Neto Calderón habló en entrevista con el equipo de Hechos AM para hablar sobre lo sucedido y, en especial, para saber cómo se encuentra luego de recibir su prótesis ocular el pasado miércoles.

Entrevista en vivo con Neto Calderón, joven agredido en Puebla

Por el caso de Neto Calderón, en Puebla, se capturaron a tres jóvenes, dos de ellos conocidos popularmente como “los gemelos”, quienes fueron vinculados a proceso.

“Sí estoy muy afectado, pero me encuentro bien”, expresó el joven en sus primeras palabras con Hechos AM. “Con toda la adrenalina, con todo el momento, no me acuerdo muy bien, lo tengo como borroso... Todo lo que pasó ese día”, afirmó Ernesto Calderón tras ser cuestionado sobre sus sensaciones a cuatro meses de la agresión.

Respecto a sus pensamientos sobre sus agresores, Neto Calderón no tuvo malas palabras ni deseos, pues les dedicó la mejor de las suertes:

“Les deseo lo mejor, a final de cuentas tampoco es culpa de ellos, es culpa de la educación que les dieron sus papás. Les mando un abrazo y que les vaya bien en la vida”, sentenció el joven, quien se encuentra visiblemente afectado por la fractura sufrida en el ojo derecho, el cual estuvo cerca de perder.

“No cambiaría nada, por mis valores. Gracias a Dios, cuento con el apoyo de mi familia, de mi abogada. Es seguir adelante y verlo de la mejor forma posible”, explicó.

“Ellos tienen que enfrentar a la justicia. Tendrán que ser, en algún momento, sancionados por la ley, sobre todo porque le colocaron a Ernesto un implante y se le quedará de por vida. Su vista no está al 100%", afirmó su abogada, María del Coral Zavaleta, quien ha seguido todo el proceso de la mano de Neto.

¿Qué pasó el día que golpearon a Neto Calderón?

Luego del suceso y a través de redes sociales, familiares y amigos de Ernesto Calderón revelaron que el ataque inició cuando súbitamente unos jóvenes lanzaron una cerveza contra un grupo de amigas de Neto. Segundos después, este increpó a los agresores, quienes respondieron con una brutal golpiza.

En esta entrevista, Neto Calderón aseguró que no hubiera cambiado absolutamente nada en su accionar de defensa, debido a los valores con los que creció dentro de su familia, a pesar de haber puesto en riesgo su vida.