Las Bolsas de Valores son organismos que operan en el mercado de valores, donde se realizan transacciones mediante mecanismos continuos de subasta pública, por lo que es importante conocer el cierre BMV y Wall Street hoy miércoles 7 de diciembre.

¿Cómo cerraron los índices de Wall Street hoy miércoles 7 de diciembre?

Los principales índices de Wall Street cerraron con bajas hoy miércoles 7 de diciembre, después de una sesión agitada en la que los inversores lucharon por captar una dirección clara mientras sopesaban cómo el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) podría afectar a las empresas estadounidenses.

El índice de referencia S&P 500 cayó por quinta sesión consecutiva, mientras que el Nasdaq terminó en rojo por cuarta vez seguida.

El Nasdaq se vio arrastrado por una caída en Apple Inc. tras un recorte del objetivo de envíos de iPhones por parte de Morgan Stanley y un descenso en Tesla Inc ante las preocupaciones por la pérdida de producción.

Los mercados también se han visto sacudidos por comentarios pesimistas de altos ejecutivos de Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp indicando el martes que probablemente se avecinaba una recesión de leve a pronunciada.

Los temores de que el banco central de Estados Unidos se ciña a un ciclo más prolongado de alzas de tipos se han intensificado a raíz de informes sólidos sobre el empleo y el sector servicios.

“El mercado está tratando de equilibrar los vientos en contra y los vientos de cola y esto está causando cierta confusión”, dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA.

El índice de volatilidad CBOE , también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, subió a un máximo de dos semanas antes de retroceder levemente.

Según los datos preliminares de cierre en Wall Street:

El S&P 500 perdió 6,63 puntos, o un 0,17%, para cerrar en 3.934,63 unidades.

El Nasdaq Composite bajó 54,77 puntos, o 0,50%, a10.960,12 unidades.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 8,30 puntos, o un 0,02%, a 33.588,04 unidades.

Cierre de Mercado:$BMV S&P/BMV IPC 50,725.96 / -0.58% Dólar Spot: 19.6620 — Grupo Bolsa Mexicana de Valores (@BMVMercados) December 7, 2022

BMV cae, peso mexicano avanza en medio de inquietud panorama económico

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cambió su tendencia alcista de la mañana, en un entorno volátil en el que crecían las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento económico global, mientras que el peso mexicano se apreció hoy miércoles 7 de diciembre.

China reportó el miércoles la mayor caída en más de dos años en sus exportaciones e importaciones, lo que contrarrestó el optimismo generado por la relajación de las restricciones Covid del país.

“Hay cautela entre los inversionistas tras datos de comercio más débiles de lo esperado en China, sugiriendo un menor dinamismo global e incrementando los temores de una recesión económica”, señalaron analistas de Banorte en una nota.

La moneda mexicana cotizaba en 19.6672 por dólar casi al final de los negocios, con una apreciación del 0.40% frente al precio de referencia de Reuters del martes.

La divisa local se situaba dentro de las expectativas."Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre19.65 y 19.85 pesos por dólar”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cambió su tendencia de más temprano y bajó un 0.58% a 50,725.96 puntos.

Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezaron el avance, con un 4.18% más a 17.71 pesos, seguidos por los papeles de la minera Industrias Peñoles que sumaban un 4.08% a 274.90 pesos.

En el mercado de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió 14 puntos base a un 8.97%, mientras que la tasa a 20 años bajó nueve puntos base, a un 9.10%.

Con información de Reuters.