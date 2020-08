Checa estos consejos para no gastar de más este 15 de septiembre

El 15 de septiembre está a la vuelta de la esquina y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) da algunos consejos para no gastar de más durante las fiestas patrias.

La comisión señala que mientras algunos festejarán en familia, otros lo harán en pareja o con los amigos. Asimismo, dicha celebración coincide con el fin de semana y el inicio de la quincena, por lo que el gasto puede ser superior al planeado.

Como primer punto recomienda elaborar un presupuesto y pagar en efectivo, así como evitar el “tarjetazo”. Una opción sería buscar opciones baratas; celebrar con amigos o familiares o asistir a eventos públicos para festejar.

También exhorta a buscar restaurantes o bares baratos con promociones reales; usar un disfraz que no llegue a los excesos (o pedirlo prestado o rentarlo) al igual que con el alcohol. Recuerda no comprar pirotecnia para no contaminar el ambiente y no dañar el bienestar de los perros.

La Condusef sugiere tener un presupuesto limitado y pagar en efectivo, ya que la tarjeta de crédito es un medio de pago eventual. De igual manera, se puede cambiar el unicel o plástico por platos y vasos que se tengan en casa de uso diario.

Y por último, comparar y repartir precios con amigos o familiares siempre será una opción más para no excederse.

Cuéntanos cómo festejarás estas fechas patrias.