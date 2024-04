¿Calor en CDMX afectará el Hoy No Circula? Autos que descansan este martes 16 de abril

Entre el calor intenso de la CDMX y el programa del Hoy No Circula (HNC), la capital vivió un lunes muy agitado, pero, ese no es pretexto para desconocer el calendario y saber si tu auto descansa o no el próximo martes 16 de abril.

Actualmente, el calendario del Hoy No Circula contempla a distintos engomados para que se le pueda dar movimiento todos los días y sólo se descansa el domingo, por esto te contamos quiénes lo harán mañana.

¿Qué coches no circulan el martes 16 de abril de 2024?

Para este martes 16 de abril las restricciones por el Hoy No Circula estarán vigentes para los siguientes automóviles:



Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

El programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo en los siguientes 18 municipios, por lo que es importante tomarlo muy en cuenta para evitar llevarte alguna sorpresa:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante abril

Es importante conocer que todos los días cambian los tipos de coches que circulan en la CDMX y Edomex, por esta razón te compartimos el calendario a través de FIA:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por el programa Hoy No Circula sufrió una modificación para 2024 debido a la actualización de la UMA. En este sentido quedan así:



Insultar o agredir a un oficial de tránsito: 3,257.10 pesos

Exceder el límite de velocidad: 2,171.40 pesos

Estacionarse en lugares prohibidos: 3,257.10 pesos

Invadir carril de Metrobús: 6,514.20 pesos

Conducir motocicleta sin casco: 2,171.40 pesos

Pasarse luz roja: 2,171.40 pesos

No usar el cinturón de seguridad: Entre 542.85 y 1,085.70 pesos

No tener un seguro de auto: Entre 2,171.40 y 4,342.80 pesos

Usar el celular al conducir: Entre 3,257.10 y 3,799.95 pesos

Invadir el paso peatonal: Entre 1,085.70 y 8,685.60 pesos.

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el martes 16 de abril?

En abril, es común que la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita alertas por la calidad del aire y decrete Contingencia Ambiental, principalmente este día que superó un registro histórico en temperatura; sin embargo, hasta el momento no se han reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras.