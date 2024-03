Embajada de Estados Unidos ofrece trabajo en CDMX; paga sueldo de $393,000 en esta vacante

¿Andas en busca de trabajo? Una opción podría ser ingresar a la Embajada de Estados Unidos en México, mediante la cual podrás ganar un sueldo de hasta más de 300 mil pesos a través del puesto de asistente de Recursos Humanos. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te platicamos en qué consiste y lo que debes saber de la vacante.

Información de la Embajada de Estados Unidos en México refiere que el periodo del puesto es del 13 de marzo de 2024 al 31 de marzo del mismo año, con un horario de trabajo completo, pero ¿cómo postularte?

¿Cuánto pagan en el trabajo en la Embajada de EU en México?

De acuerdo con la vacante de Asistente de Recursos Humanos en la Embajada de Estados Unidos en México, el sueldo es de $393,882.48 pesos anuales y el horario de trabajo para este puesto es de tiempo completo (40 horas semanales).

Respecto a la fecha de inicio, según lo detallado por la Embajada, el candidato debe poder comenzar a trabajar dentro de un período de tiempo razonable (4 semanas) a partir de la recepción de la autorización de la agencia y/o autorizaciones/certificaciones o su candidatura puede finalizar.

Funciones que hará el asistente de Recursos Humanos

El Asistente de Recursos Humanos trabaja bajo la supervisión directa del Especialista en RR.HH. y gestiona una cartera de aproximadamente 250 a 300 empleados locales (LE). El titular es responsable de toda la gama de servicios del personal de LE, incluida la incorporación, la gestión de los archivos personales oficiales de los empleados, el inicio de todas las acciones del personal (incluidos los aumentos dentro del rango), las evaluaciones de desempeño y los procesos relacionados con los planes de mejora del desempeño y los procesos relacionados con la separación.

Requisitos para el trabajo en Embajada de Estados Unidos en CDMX

Experiencia de tres años en Recursos Humanos y/o servicio al cliente.

Título universitario en Administración de Empresas, Recursos Humanos, Psicología Industrial, Psicología, Gestión o carreras afines

Inglés: buen conocimiento práctico; hablar, leer y escribir.

Español: fluido; hablar/leer/escribir, puede incluir la capacidad de traducir.

Buen conocimiento práctico de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Velocidad de escritura de al menos 40 palabras por minuto. (Esto puede ser probado)



Ten en cuenta que todos los solicitantes considerados deberán aprobar certificaciones médicas y de seguridad. Para calificar debes presentar el diploma y/o expediente académico solicitado como verificación del requisito educativo antes de la fecha límite de este anuncio. Si no proporcionas la información solicitada, o la información que envía no es suficiente para verificar tu elegibilidad, no serás considerado para este puesto.

¿Cómo postularse al empleo en la Embajada de Estados Unidos en México?

Todos los candidatos deben poder obtener y poseer una certificación de seguridad.

Para postularse para este puesto, haga clic en el botón “Aplicar a esta vacante”. Para obtener más información sobre cómo presentar la solicitud, entra a este video: https://www.youtube.com/watch?v=WjDIhFEeTFU

Ten en cuenta que si creaste una cuenta en el pasado y no recuerdas tu contraseña, puedes utilizar la opción “¿Olvidó su contraseña?”, opción para crear una nueva contraseña utilizando sus respuestas a las preguntas de seguridad. Si tu cuenta está bloqueada o has olvidado sus respuestas a las preguntas de seguridad, envíe un correo electrónico al contacto que aparece en la parte superior de este anuncio para solicitar un restablecimiento de contraseña.

Documentos



Certificación de tu último nivel de Educación (p. ej., copias oficiales de Diploma de Escuela Secundaria, Expedientes Universitarios, Licenciatura, Maestría, etc.) Si no tienes un Título, pero está pendiente de expedirse, puedes presentar un certificado de “Autorización provisional para ejercer por título en trámite” emitido por la SEP (Secretaria de Educación Pública) link

Permiso de Residencia Permanente del Instituto Nacional de Migración o Comprobante de Ciudadanía Mexicana (INE, CURP, etc.)

Puntajes de idiomas para inglés y español (si están disponibles) - opcionales

Documentos requeridos solo para miembros de la familia elegibles solicitantes



Copia de las Órdenes/Notificación de Asignación del Patrocinador (o equivalente)

Copia de pasaporte

DD-124- Copia 4 para miembros, carta de Asuntos de Veteranos u otra documentación de respaldo (si corresponde)

SF-50 (si corresponde)

La vacante se cerrará a las 22:00 horas del último día; debes enviar tu solicitud antes de este tiempo. Los solicitantes que sean invitados a realizar una prueba o que sean seleccionados para una entrevista serán contactados por teléfono o correo electrónico.