A sus 49 años, Cristian Castro se prepara para entrar a la universidad

Durante su concierto al lado de Yuri en el Auditorio Nacional, Cristian Castro reveló que se encuentra estudiando la preparatoria, pues invitó a su maesra al evento y le agradeció en pleno escenario frente a todo su público.

¿Quién es la maestra de Cristian Castro?

Al salir del concierto, Ventaneando buscó a la profesora para preguntarle más sobre las declaraciones de Cristian, y así fue como Mónica Castañeda encontró a Elsa Cortés, la encargada de apoyar a Cristian en sus estudios de nivel medio superior.

Cortés afirmó las palabras de Cristian, asegurando que lo apoya no sólo en matemáticas, sino en más materias necesarias para aprobar la preparatoria y obtener su certificado. Además, aplaudió lo buen estudiante que es el intérprete de ‘Azul'.

Es un estudiante muy aplicado, muy constante. Se concentra, se lo propone y se lo aprende.

Cristian lleva al rededor de dos meses y medio estudiando con su maestra de manera presencial en México, y cuando está fuera del país no detiene sus estudios, los continúa en línea.

¿Qué estudió Cristian Castro?

Elsa Cortés comentó ante la cámara de Ventaneando, que el artista pretende terminar la preparatoria porque tiene como objetivo estudiar la universidad, específicamente, la carrera de Economía, según le platicó él mismo.

Tiempo atrás se comentó que Cristian intentó estudiar Administración de Empresas, sin embargo, al no contar con su certificado de preparatoria, no cumplió con los requisitos necesarios y su sueño se vio truncado al no poder entrar.