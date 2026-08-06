Jorge "El Diablo" Becerril informa sobre afectaciones viales y un incidente fatal en Azcapotzalco
La jornada incluyó reportes sobre trabajos de infraestructura y una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.
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