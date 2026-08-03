La Resolana | Programa completo del domingo 2 de agosto de 2026
¡Juegos, retos y mucha diversión! No te pierdas el programa completo de La Resolana con el Capi del domingo 2 de agosto de 2026, contando con invitados de lujo
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La Resolana| El Capi Pérez llega con sus mejores parodias de Exatlón México donde imita al Mono Osuna y a Erneston Cázares
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La Resolana | El Capi Pérez llega con la dinámica del "Paparazzi de la muerte" y con unos invitados de lujo, ¿quiénes serán?
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La Resolana | El Capi Pérez pudo entrevistar a Jason Momoa y a Batista, protagonistas de la nueva película Equipo Demolición
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La Resolana | El Capi Pérez pone a competir a sus invitados de lujo con esta dinámica llamada "Adultos pronunciando términos de Chavos"
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El Taller de La Resolana | Vanessa Claudio y Luca llegan al Taller de la Resolana con diversión y mucho cotorreo
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La Resolana REGRESA a Azteca UNO ¿Cuándo y dónde ver el programa especial con Carín León?
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En La Resolana los invitados de esta noche nos demostraron sus grandes habilidades físicas
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En La Resolana, Oskarin, Fer Carnal, Alex Tienda, Joss y Marlente Ontiveros jugaron en las dinámicas del Capi Pérez
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La Resolana | Programa completo del domingo 7 de junio de 2026
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La Resolana | Programa completo del domingo 31 de mayo de 2026
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El chef Poncho Cadena, Javier Risco, Mafershof y Villa Villa jugaron en La Resolana con el Capi
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¿Qué está pasando en la cocina más famosa de México? | La Resolana
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Juega junto al Capi Pérez y los invitados de La Resolana y descubre el apodo futbolero… de la muerte