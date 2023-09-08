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FOTOS | Los vicios y amores fallidos en la vida de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán ofreció una entrevista EXCLUSIVA con Pati Chapoy en la que reveló su lucha contra el alcoholismo y sus experiencias fallidas con el amor.

Por: Caleb López

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