¿Alessandra Rosaldo prohíbe a Eugenio Derbez hablar de Victoria Ruffo?

Luego de que se diera a conocer que Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se convertirán en abuelos, gracias a que su hijo José Eduardo será papá, todos los medios están al pendiente de lo que pasa en la famosa familia. Es por eso que las recientes declaraciones del comediante han dado mucho de qué hablar, ya que asegura que Alessandra Rosaldo no se siente muy cómoda con que realice comentarios de su expareja.

“Ya tengo prohibido hablar de eso, Ale se molesta y con toda razón así que ya no voy a contestar de eso o me cuesta el matrimonio”, explicó Eugenio ante la supuesta prohibición para hablarle a Victoria Ruffo.



Por su parte, Alessandra dijo a los miembros de la prensa: “le doy sus latigazos. Obvio que no. Ustedes ya conocen a Eugenio, ya deberían de saber que ante preguntas incómodas siempre se sale por la tangente con humor. Siempre. Entonces esta ocasión no fue la excepción”.



Rosaldo explicó que Eugenio, ante los medios, todo lo toma a broma y que de ninguna manera le prohíbe hablarle a Victoria Ruffo, además dejó muy claro que llevan una buena relación, al grado de enviarle un emotivo mensaje luego de enterarse que habló maravillas de ella: “No lo vi pero mi mamá me dijo, mi mamá me dijo ‘Victoria habló muy bonito de ti’ y me encanta. Muchas gracias Victoria, yo también pienso que eres una mujer maravillosa y extraordinaria y siempre lo he dicho”. Y agregó que está lista para recibir en familia a la nueva integrante de la familia: “Viene una nieta hermosa en camino. Por supuesto que nos va a tocar vivir muchas cosas juntas, juntos todos”.