Alessandra Rosaldo revela si le prohíbe a Eugenio Derbez hablar de Victoria Ruffo

¿Es verdad que Alessandra Rosaldo le prohíbe a su esposo, Eugenio Derbez, hablarle a su ex Victoria Ruffo? La cantante respondió en broma.

¿Qué dijo Alessandra Rosaldo?

Durante un encuentro con diversos medios, entre ellos Ventaneando, Alessandra Rosaldo respondió a modo de broma que “le doy sus latigazos. Obvio que no. Ustedes ya conocen a Eugenio, ya deberían de saber que ante preguntas incómodas siempre se sale por la tangente con humor. Siempre. Entonces esta ocasión no fue la excepción”.

¿Alessandra Rosaldo le agradeció a Victoria Ruffo? Por increíble que parezca, Alessandra Rosaldo le agradeció a Victoria Ruffo que hace unos días expresara maravillas de ella.

“No lo vi pero mi mamá me dijo, mi mamá me dijo ‘Victoria habló muy bonito de ti’ y me encanta. Muchas gracias Victoria, yo también pienso que eres una mujer maravillosa y extraordinaria y siempre lo he dicho”, recalcó.

Sobre el nacimiento de la próxima nieta de Eugenio Derbez, que llevará por nombre Tessa, dijo: “Viene una nieta hermosa en camino. Por supuesto que nos va a tocar vivir muchas cosas juntas, juntos todos”.

¿Cuál es la relación más estable y duradera de Alessandra Rosaldo?

Hablando de relaciones duraderas, sorpréndase porque la que Alessandra Rosaldo mantiene con Eugenio, no es la única y quizás tampoco la más estable.

“Sí, sin duda, Chacho es mi relación más estable, llevamos 31 años, vamos para 32 y por mucho es mi relación más estable. Sin duda somos hoy una versión mucho mejor de nosotros mismos, tanto en lo personal como en lo profesional y eso es lo que hoy nos permite seguir aquí”, agregó.

¿Qué dijo sobre la denuncia que enfrenta Kalimba por presunto abuso sexual?

En la grabación de su nuevo videoclip, ambos hablaron sobre la acusación que enfrenta Kalimba por presunto abuso sexual.

“Lo único que podemos decir y que hemos dicho es, que estamos con él, que lo acompañamos. No conocemos los detalles de lo que está sucediendo, pero lo único que podemos hacer es que pronto se esclarezca todo o se aclare todo”, finalizó Alessandra Rosaldo.

