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FOTOS | ¿El equipo rojo vs. Ana Lago? ¡La gimnasta siente que no la apoyan!
Ana Lago no se queda callada y encara a su equipo, pues siente que no la apoyan. ¿Será? Te contamos en fotos lo que dijo la gimnasta.
Ana Lago ha demostrado que no importa que tenga todo en contra, siempre renace como el “Ave Fénix” y da todo por su honor. Pero también es una persona que se caracteriza por no quedarse callada y decir de frente las cosas que piensa.
Hace unos días, comenzó a sentir que Heliud no la apoyaba tanto siendo su amigo, que al contrario, se había unido más a Heber y eso la decepcionó mucho. No dudó en decírselo y se arreglaron las cosas... Pero volvió a suceder. En la primera batalla por la supervivencia de la semana, cuando a la gimnasta le tocó pasar a circuito contra Evelyn, ¡ninguno de sus compañeros rojos la acompañó en el recorrido!
Lo comentó muy molesta con su equipo, pues sin duda, eso es un recurso que a todos los atletas les ayuda muchísimo. ¿Qué más dijo Ana Lago? Te contamos la polémica en las fotografías.