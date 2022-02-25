FOTOS | ¿El equipo rojo vs. Ana Lago? ¡La gimnasta siente que no la apoyan!

Ana Lago ha demostrado que no importa que tenga todo en contra, siempre renace como el “Ave Fénix” y da todo por su honor. Pero también es una persona que se caracteriza por no quedarse callada y decir de frente las cosas que piensa.

Hace unos días, comenzó a sentir que Heliud no la apoyaba tanto siendo su amigo, que al contrario, se había unido más a Heber y eso la decepcionó mucho. No dudó en decírselo y se arreglaron las cosas... Pero volvió a suceder. En la primera batalla por la supervivencia de la semana, cuando a la gimnasta le tocó pasar a circuito contra Evelyn, ¡ninguno de sus compañeros rojos la acompañó en el recorrido!

Lo comentó muy molesta con su equipo, pues sin duda, eso es un recurso que a todos los atletas les ayuda muchísimo. ¿Qué más dijo Ana Lago? Te contamos la polémica en las fotografías.