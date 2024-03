Chiquis revela que se quiere casar con su actual pareja, ¿ya hay fecha para la boda?

En una segunda entrega de la entrevista exclusiva que Chiquis le concedió a nuestra querida Pati Chapoy, titular de Ventaneando, la hija de la finada cantante, Jenni Rivera, hizo tremenda revelación.

¿Le gustaría casarse con su actual pareja? Al preguntarle a Chiquis si le gustaría casarse, la cantante reveló lo siguiente: “yo creo que sí, yo creo que sí me gustaría casarme. Ya estamos comprometidos, estamos felices. Ahorita hay mucho trabajo y él lo entiende y respeta eso”.

“No estamos (ansiosos), la estamos llevando suave”, recalcó Chiquis a la par de asegurar que aún no tienen una fecha pactada para la boda: “Todavía no tenemos fecha pero a ver qué pasa. Yo quiero algo chiquito, algo íntimo. A ver qué sucede”.

Te puede interesar: ¿Cómo se siente Elisa Vicedo al saber que Eduardo ‘N’ fue procesado?

¿Su anterior matrimonio terminó por culpa de su ex?

Al preguntarle sobre su matrimonio anterior, Chiquis aseguró que “fue por culpa de él, aclarando. Definitivamente, esto lo digo muy segura”. Sobre qué sucedió, la hija de Jenni Rivera sentenció que “muchas cosas pasaron, gracias a Dios ya cerré ese capítulo de mi vida”.

¿Cómo es la relación con sus hermanos?

“Esa es la herencia más grande que me dejó mi mamá y es en la forma en que yo puedo honrar el legado de mi mamá, con mis hermanos. Yo siempre voy a estar con ellos”, aseveró.

La cantante también dijo que actualmente ya no vive con sus hermanos. “Johnny está por irse de la casa, ya tiene 23 años, ya creció, ya son cosas de la vida. Me duele mucho, me duele el alma porque desde los 6 meses fue como mi bebé, pero ya es tiempo que sepa la responsabilidad, el valor del dinero y de la vida”.

También te puede interesar: Chiquis confesó que desde su infancia vio a su familia fracturada

“Mi hermana Jacqie está casada, tiene a sus cuatro hijos, mi hermano Miky ya tiene dos niñas, feliz está con su negocio. A Jennika le está yendo muy bien. Estoy muy orgullosa de ellos”. Agregó.

¿Quién lleva la batuta legal y económica del legado de Jenni Rivera?

Chiquis mencionó que la batuta de este tema la lleva su hermana: “Jacqie es la que está al mando. Es la encargada, es la albacea, o sea, está haciendo un muy buen trabajo aunque es mi hermanita, o sea, es menor pero yo la respeto mucho porque está brillando con su propia luz y yo la veo muy bien”.

¿Cómo maneja los problemas de su familia?

Sobre cómo lleva la polémica que existe con sus tíos, Chiquis confesó: “me mantengo al margen, me enfoco en lo que estoy haciendo, trabajo. Yo me aparté por una razón y aparté a mis hermanos porque yo no quiero, punto y aparte. Mucho respeto y mucho amor. Se les respeta, se les ama, pero yo estoy haciendo lo mío y no me puedo preocupar por lo que ellos hagan y espero que todos ustedes entiendan eso porque han pasado muchas cosas y he vivido muchas cosas difíciles. Y si yo no hablo de mi misma en una forma positiva todo se viene abajo”.

También te puede interesar: Alicia Villarreal convivió con internas de la cárcel femenil en Jalisco