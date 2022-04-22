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FOTOS | ¿Rojos y azules están conspirando en contra de Koke?

Koke Guerrero piensa que el equipo morado (rojos y azules) están conspirando contra él y que nadie lo apoya. Te contamos.

Por: TV Azteca

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