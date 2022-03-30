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FOTOS | "Los 4 fantásticos" campeones rojos, ¿llegarán a la final?

Ya solo quedan los cuatro campeones rojos en competencia. ¿Podrán llegar a la final juntos? Te contamos sobre su rendimiento.

Por: TV Azteca

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