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FOTOS | ¿Koke tenía razón? ¿El equipo rojo solo se apoya cuando hay cámaras?

Desde hace algunas semanas, el equipo rojo ha tenido problemas internos. ¿Esto los afectará en la competencia? Te contamos.

Por: TV Azteca

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