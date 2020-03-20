Danna Paola, Ángela Aguilar y Aislinn Derbez posaron juntas en una foto de Instagram y enloquecen a las redes sociales.

Pocas veces somos testigos de encuentros tan icónicos como el que acaba de suceder y es que Danna Paola, Ángela Aguilar y Aislinn Derbez aparecieron en una foto sonrientes en los ensayos de los Spotify Awards.

La modelo de 32 años fue la encargada de compartir la imagen a través de sus Insta Stories, donde el trio dejó claro que no hay rivalidad: “¿Mañana, están listos? Yo, no”, expresó la hija mayor de Eugenio Derbez.

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Danna Paola envió un mensaje de empoderamiento femenino: “Con el simple hecho de ser mujer eres poderosa”.

Los fans ya comenzaron a reaccionar en las redes sociales con comentarios positivos hacia las famosas:

¡No sabía que necesitaba una foto de Danna Paola, Ángela Aguilar y Aislinn Derbez juntas!

Quiero asistir para ver a Danna Paola y Angela Aguilar conduciendo juntas

Danna Paola también subió algunas historias a su cuenta de Instagram, donde confirmó que se encontraba junto a la cantante de Mariachi y la actriz:

¡Buen día Auditorio Nacional! ¿Adivinen con quién estoy?

Así se expresó la intérprete de Sodio, quien recientemente ofreció en el medio, Estilo DF, un mensaje para el género femenino:

Ejercemos un papel sumamente importante, ¡movemos el mundo! Con el simple hecho de ser mujer eres poderosa

Las celebridades mexicanas tendrán una participación en la primera entrega de premios que celebrá la aplicación musical. En el evento se presentarán estrellas de la talla de Luisito Comunica, Franco Escamilla, Bad Bunny, entre otros.



En la lista de nominados lidera el género del reguetón, pues incluso en la categoría de Artista Spotify del Año aparece Bad Bunny, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna.

Además, en la categoría de Artista Femenina con Mayor Incremento de Fans compiten Danna Paola, María José, Ms Nina, Natalia Jiménez y Tones and I.

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Conoce a los nominados que estarán participando para los premios de la primera edición de los Spotify Awards.

