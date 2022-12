Eugenio Derbez regresa a México tras su accidente.

Eugenio Derbez volvió a México con Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Proveniente de Los Ángeles, California, donde actualmente radica y acompañado por su esposa Alessandra rosaldo y su hija Aitana, Eugenio Derbez regresó a su natal México esta madrugada para pasar unas merecidas vacaciones y resolver algunos asuntos laborales después de la caída que le provocó 17 fracturas en el brazo derecho mientras jugaba realidad virtual.

Eugenio fue recibido con porras por parte de los medios que esperan su llegada en el aeropuerto.

Gracias ya tenía mucho que no venía a México y es la primera vez que salgo después del accidente, entonces gracias por el recibimiento.

Eugenio pasará las fiestas en México y atenderá asuntos de trabajo.

Bueno a alguna cuestión de trabajo y aparte a pasar con la familia.Eugenio se sinceró con la prensa mexicana y admitió que durante su convalecencia temió perder el brazo.

Eugenio temió perder el brazo tras su accidente.

Pensé que podría llegar a perder el brazo porque me iban a poner un reemplazo de hombro y me dijo el doctor corres el riesgo de que lo rechacen tu cuerpo, entonces ya sabes uno se hace ideas.

Eugenio salió adelante con el apoyo de su familia.

“O sea, se partió en 17 pedazos, el brazo y el hombro. Entonces, si fue una herida bastante grave, pero afortunadamente y no pasó nada de eso”.“Ya estoy mejor de ánimo, tuve depresión como un mes, pero ya estoy bien con el apoyo de mi familia, de Alessandra, que estuvo muy pegada a mí, fue mi enfermera, me cargaba, me bañaba, me daba de comer, todo, entonces eso y mi hija, la verdad Aitana también me ayudó muchísimo porque me ayudaba a como podía, pero pues me enternecía mucho. Entonces, el amor de la familia es lo que lo hace posible”.

Eugenio aún no puede levantar el brazo y su recuperación podría tomar un año.

Ahorita no puedo levantar el brazo arriba. No puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar de 6 meses a un año, una recuperación total.

Eugenio quería grabar con su hijo Vadhir un sketch sobre su accidente.

Y, aunque usted no lo crea, reveló que estuvo a punto de grabar un sketch en torno a su accidente.

“Llegó a visitarme Vadhir y le digo oye hijo, vamos a grabar un sketch en donde estoy yo como muy serio diciendo oigan, pues quiero decir que los rumores son falsos. Hubo rumores de que Vadhir y yo estábamos jugando y que de repente, pues no sé , yo estaba ganando y entonces se oía la voz de atrás de Vadhir que desde afuera, decía.No, no, no, no estás ganando papá, estaba ganando y no, entonces empezamos a discutir y entonces, la cámara se cae, se oyen golpes y todo y luego ya su endereza la cámara y estoy todo sangrado y demás”.

Una idea si es lo que pensaba hacer, dijo el comediante.

Eugenio tomó con humor los buenos deseos de Victoria Ruffo.

Fiel a su estilo y sin perder su sentido del humor, habló sobre los buenos deseos que Victoria Ruffo le envió mientras él estaba convaleciente.Entre risas el comediante contesto: “Se tardó, se tardó en elevar una oración por mí, pero ya lo hizo. No, estoy muy agradecido hoy elevaré una oración por ella de regreso. Oí que dijo que estaba yo viejito y nomás quería recordarle que ella es mayor que yo, entonces yo ya solté.

Pero, ¿acaso podría existir una relación más civilizada entre ambos?

Eugenio no descarta la posibilidad de mejorar su relación con Victoria.

Yo creo que siempre está la posibilidad. Yo estaba muy dolido por lo de los tantos años en los que dejé de ver a mi hijo, pero pues ya hay que soltar.

Mientras que Alessandra Rosaldo agradeció el recibimiento de la prensa a Eugenio Derbez.

Apoya a su esposo Eugenio Derbez en su regreso a México, luego de su aparatoso accidente y más porque al término de las entrevistas, camarógrafos y reporteros lo escoltaron hasta su camioneta para evitar que el público se le acercara a pedirle fotografías a riesgo de lastimarlo.

“Gracias porque siempre son unos tipazos, unos caballeros, unas damas. Gracias por todas las porras, por ayudarlo, por todo. Son un encanto de veras muchas, muchas gracias”.

“Siempre nos han tratado con mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño y se los agradecemos. Yo la otra vez que me quedé aquí sola, se acuerdan que estábamos aquí Aitana y yo solas, me sentí tan segura y tan acompañada por todos ustedes, muchas gracias.

Alessandra feliz por la recuperación de Eugenio y por pasar las fiestas en México.

Tenía meses de no venir, por fin ya está aquí, va increíble, va muchísimo mejor de lo que el doctor y yo, y todo el mundo esperaba.

“Es un privilegio, es una bendición y esta vez queremos pasarla de una forma diferente, tranquilos, sin preocupaciones”.

Eugenio temió perder por completo la movilidad en un brazo tras su accidente.

Y refrendó que en algún momento Eugenio si le confesó haber tenido temor de perder la movilidad de su brazo por completo.

“Fue muy fuerte para él, porque nunca, afortunadamente nunca le había pasado algo así. La vida nunca le había puesto un alto así tan fuerte y siendo él tan activo y que no para por nada del mundo, para él fue como muy fuerte y sobre todo se asustó muchísimo porque pensó que pasa si no vuelvo a recuperar el movimiento ni poquito. Entonces, le dio miedo”, finalizó Alessandra.