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FOTOS | Fans se cuestionan, ¿Evelyn hubiera hecho lo mismo por Mati?

Algunos fans de Exatlón All Star se cuestionan sobre la amistad de Mati y Evelyn en la competencia. ¿"Snipper” hubiera hecho lo mismo que Mati?

Por: TV Azteca

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Mati y Eve en La Resolana .jpg
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